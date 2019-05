Rendite und Kontinuität für Ihr Depot

Der aktuell zunehmende Zinsverfall bei Bundesanleihen und die teilweise starken und kaum berechenbaren Kursausschläge an den Aktienmärkten, machen es Anlegern immer schwerer eine gute Rendite in Ihrem Depot zu erzielen. Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Anlagedilemma bieten Aktien mit guten Dividendenperspektiven. Mit dem Erfolgsrezept "Substanz bewahren und Gewinne einbinden" können Sie so auch in turbulenten Marktzeiten für Kontinuität im Portfolio zu sorgen. Eine Möglichkeit in interessante Dividendentitel zu investieren, bieten Dividendenfonds. In einem Dividendenfonds werden etablierte Unternehmen mit hoher Dividendenrendite besonders hoch gewichtet und machen in der Regel mehr als die Hälfte des Fondsvolumens aus.

Erfahren Sie mehr!

Bildquelle: kanvag / Shutterstock.com, DWS