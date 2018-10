Kobalt Investment Trend – Welche Anlagemöglichkeiten gibt es?

Eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen bis 2020 - so lautet der Plan der Bundesregierung, den sie im "Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität" formuliert. Die Elektromobilität befindet sich zweifellos im Aufschwung. Die Reichweiten der Batterien werden immer größer. So hat das kalifornische Startup Proterra vergangenes Jahr beispielsweise einen neuen Weltrekord für die längste Strecke, die ein Elektrofahrzeug jemals mit einer einzigen Aufladung zurückgelegt hat, aufgestellt: Die längste Strecke liegt nun bei 1.101,1 Meilen (ca. 1.772 Kilometer).

Nachfrage nach Rohstoffen steigt

Der Aufschwung der Elektrofahrzeuge aber auch weitere Bereiche wie Batterien für Smartphones, Tablets und Notebooks sowie die Solar- und Windenergie-Industrien bedingen jedoch einen enormen Bedarf an Rohstoffen, die für die Batterieproduktion benötigt werden. Im Fokus stehen hierbei vor allem Lithium und Kobalt, die in Lithium-Ionen-Batterien verbaut werden. Da für die Produktion von Auto-Batterien eine große Menge an Lithium benötigt wird, wird sich die Nachfrage nach diesem Rohstoff Schätzungen des US-Unternehmens Morningstar zufolge bis 2025 auf 775.000 Tonnen vervierfachen.

Weltweite Nachfrage nach Kobalt bis 2025

Auch die Nachfrage nach Kobalt, einem der Metalle, das in Lithium-Ionen-Batterien zwingend benötigt wird, wird laut Experten bis zum Jahr 2026 auf 180.000 Tonnen pro Jahr steigen. Und im Gegensatz zur Lage bei Lithium ist das Angebot an Kobalt äußerst knapp. Grund genug für interessierte Anleger jetzt über ein Investment in Kobalt-Aktien nachzudenken. Investorenlegende im Rohstoffsektor und CEO von Sprott US Holdings Rick Rule zufolge sei kaum ein anderer Rohstoff so stark durch das Angebot eingeschränkt. Aufgrund des geringen Anteils an primärer Kobaltproduktion ist das Angebot äußerst unelastisch. Die Produktion kann nicht wesentlich erhöht werden, ohne gleichzeitig mehr Kupfer und Zink abzubauen. Dadurch könne der Kobalt-Preis, so Rule weiter, sogar im Einklang mit dem Angebot steigen. Da rund 66% des blauen Metalls aus dem Krisengebiet des Kongo stammen, gestaltet sich die Beschaffung zudem äußerst schwierig. Umso wichtiger ist es, neue Kobaltvorkommen außerhalb des Kongos zu entdecken. Hier bieten sich Unternehmen an, die sich beispielsweise auf kanadische Regionen wie den Yukon konzentrieren, eine der sichersten und bergbaufreundlichsten Regionen weltweit.

Vom Kobalt-Boom profitieren

Wenn Sie direkt am Trend Elektromobilität teilhaben wollen, bietet sich ein Investment in Kobalt-Aktien an. Das jährliche Wachstum der Kobalt-Nachfrage betrug in den letzten Jahren ca. 5,2% und könnte sich, einer Prognose von Darton Commodities zufolge, rasch auf 6,9% erhöhen. Der Kobaltpreis lag im vergangenen Jahr bereits bei über 75 Euro pro Kilo. Aktuell liegt er bei ca. 50 Euro und damit auf Vorjahresniveau. Wer bereits mit dem Gedanken spielt von diesem Trend zu profitieren und in Kobalt-Aktien zu investieren, hat aktuell eine gute Gelegenheit einzusteigen, bevor der Trend wieder Fahrt aufnimmt, denn weitere Preissteigerungen sind realistisch.

