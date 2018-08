Vieles spricht für Emerging Markets

Wie der Name schon sagt, investiert der Templeton Emerging Markets Fund in Aktien aus Schwellenländern. Derzeit umfasst das Portfolio, dessen Wert sich auf etwas über 1 Mrd. US-Dollar beläuft, fast 100 Einzeltitel aus Ländern wie China, Russland, Brasilien, Indien oder Südafrika. Da der Fonds zudem auch in Gesellschaften investiert, die zwar nicht in den Schwellenländern ansässig sind, dort aber einen Umsatzschwerpunkt haben, sind im Portfolio auch einige Industrieländer wie Südkorea oder Taiwan vertreten.

Mit dieser Ausrichtung will der Fonds von der überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Dynamik der Schwellenländer profitieren. Beispielsweise betrug das BIP-Wachstum der Schwellenländer im letzten Jahr nach Schätzungen des IWF fast 4,7 Prozent, während die entwickelten Volkswirtschaften ihre Wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent erhöht haben dürften. Da diese überdurchschnittliche Dynamik von mehreren langjährigen Trends getragen wird, ist ein Ende der Outperformance der Wachstumsdynamik der Schwellenländer derzeit noch nicht absehbar. Neben dem Basiseffekt des noch niedrigeren Wohlstandsniveaus sorgen dafür vor allem die vorteilhafte demographische Entwicklung, die ökonomisch gleichermaßen zusätzliche Arbeitskräfte und zusätzliche Konsumenten bedeutet, und die steigenden Haushaltseinkommen, die immer mehr Menschen den Aufstieg in die Mittelschicht und die Adaption westlicher Konsummuster ermöglichen. Eine weitere Entwicklung ist der rasante technologische Fortschritt, mit dem teilweise ganze Entwicklungsphasen übersprungen (wie etwa vielerorts die Festnetztelefonie) und ganz neue Produktions- und Konsummöglichkeiten geschaffen werden.

Alte Wahrheiten gelten nicht mehr

Gerade der letztgenannte Punkt deutet auf einen grundlegenden Wandel hin, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat und der auch für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte der Emerging Markets von großer Bedeutung sein könnte. Denn die Schwellenländer fungieren inzwischen nicht mehr ausschließlich als Rohstofflieferanten oder als verlängerte Werkbank westlicher Marktführer für wenig anspruchsvolle Tätigkeiten. Sie haben vielmehr in vielen Technologiebereichen Spitzenpositionen erobert und stellen selbst die Weltmarktführer. Ob in der Halbleitertechnologie, der Herstellung von Computern und Smartphones oder der Elektromobilität - Anbieter aus Schwellenländern spielen hier in der ersten Liga mit.

Auch unter einem anderen Aspekt ist ein weitreichender Wandel zu beobachten. Waren die meisten Schwellenländer früher sehr einseitig auf den Export ausgerichtet, gewinnt der Binnenkonsum inzwischen immer mehr an Bedeutung. Durch eine wachsende Bevölkerung, vor allem aber dank steigender Einkommen, sollen sich die Verbraucherausgaben in den Schwellenländern zwischen 2015 und 2030 um mehr als 340 Prozent erhöhen, gegenüber 10 Prozent in den Industrieländern (Quelle: Brookings Development Indicators, Stand: 30.06.2017).

Schwerpunkt auf Wachstumstreiber

Dieser Strukturwandel hat bereits deutliche Spuren an den Aktienmärkten der Schwellenländer hinterlassen, wo die traditionellen Schwergewichte aus den Sektoren Rohstoffe und verarbeitendes Gewerbe mehr und mehr durch Technologiefirmen abgelöst werden. Ihr Anteil am MSCI-Emerging-Markets-Index hat sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt und auf Sicht der letzten 15 Jahre sogar vervierfacht. Auf zyklische Konsumwerte entfallen inzwischen etwa 10 Prozent des Index.

Diese Gewichtsverschiebung hat der Templeton Emerging Markets Fund in seiner Portfoliogestaltung nicht nur nachvollzogen, sondern sogar überproportional berücksichtigt. Aktuell entfallen 30,8 Prozent des Fondsvermögens auf Technologiewerte und 21,0 Prozent auf zyklische Konsumgüter, bei denen das Fondsmanagement insbesondere auf regionale Hersteller für den lokalen Bedarf setzt. In Aktien aus den Sektoren Finanzwesen (18,8 Prozent), Energie (6,6 Prozent) und Rohstoffe (5,1 Prozent), die noch vor wenigen Jahren fast sämtliche Schwellenlandindizes dominiert hatten, hat der Fonds hingegen nur vergleichsweise zurückhaltend investiert.

Dementsprechend kommen auch die größten Einzeltitel des Portfolios aus dem Technologiebereich. Neben Samsung mit einem Portfoliogewicht von 8,0 Prozent sind unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing (4,9 Prozent) sowie die beiden Internetgiganten Alibaba (4,1 Prozent) und Tencent Holdings (2,8 Prozent) in der Top-10 des Portfolios vertreten. Weitere Schwergewichte sind der südafrikanische Internet- und Medienkonzern Naspers (6,8 Prozent), der chinesische Automobilhersteller Brilliance China Automotive Holdings (4,1 Prozent) oder Lukoil aus Russland (2,1 Prozent). Auf die zehn größten Positionen entfallen insgesamt 40,2 Prozent des Fondsvermögens.

Hoffnung auf geringere Volatilität

Ein wichtiger Risikoaspekt von Aktienengagements in den Emerging Markets ist traditionell die erhöhte Volatilität, die nicht zuletzt eine Folge der Konzentration auf schwankungsanfällige Branchen wie z.B. Rohstoffe gewesen ist. Insofern bietet der Strukturwandel in Richtung von Technologie- und Konsumwerten auch die Chance, dass zukünftig die Entwicklung der Schwellenlandaktien etwas weniger volatil verlaufen könnte. In Verbindung mit der größeren Wachstums- und Gewinndynamik könnte das ihre Attraktivität zukünftig weiter erhöhen - zumal sie derzeit deutlich niedriger bewertet sind als die Aktien in den Industrieländern: Nach Angaben von Franklin Templeton Investment betrug das KGV der Schwellenländer Mitte 2017 gerade mal 14,9 und damit rund 30 Prozent weniger als das KGV der Industrieländer (21,5; jeweils auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate).

