Lukrative Vorteile für Top Trader bei ayondo

Besonders lukrativ für die Trader ist die doppelte Verdienstmöglichkeit auf ayondo. Mit dem volumenbasierten Vergütungsmodell erhalten Top Trader einen prozentualen Anteil des durch Follower-Volumen generierten Spread-Bruttoeinkommens. Dabei ist es allein den Tradern überlassen, ob sie mit echtem oder mit virtuellem Geld handeln. Trader, die mit echtem Geld handeln, profitieren allerdings von einer höheren Vergütung in Form eines höheren prozentualen Anteils.

Des Weiteren gruppiert ayondo Trader in verschiedene Karrierestufen. Wer risikobewusst und nachhaltig handelt, erklimmt nach und nach die fünf möglichen Karrierestufen. Wer die Karrierestufen erklimmt, erhöht nicht nur seinen Vergütungsanteil, sondern wird auch für Follower attraktiver. Mehr Follower bedeuten dann ebenfalls die Chance auf eine höhere Vergütung.

Außerdem existiert für jeden Trader ein öffentlich einsehbarer Track Record mit allen wichtigen Kennzahlen. So können Trader mit guter Performance noch besser auf sich aufmerksam machen. ayondo erleichtert den Tradern jedoch nicht nur das Anwerben von Followern. Auch das Handeln selbst wird Tradern enorm erleichtert. So können Trader etwa die intuitive Handelsplattform "TradeHub®" nutzen, die sich an den Wünschen der ayondo-Kunden orientiert und den Tradern das Handeln so komfortabel wie möglich macht. Mit der ayondo markets App haben Real Money Trader die Finanzmärkte immer und überall griffbereit.

Besondere Vorteile für Real Money Trader

Wer ein Echtgeld-Konto auf ayondo führt und Trades direkt über die Plattform des Brokers ayondo markets eingibt, wird damit zum Real Money Trader. Diese setzen ihr eigenes Geld ein und übernehmen damit mehr Verantwortung. Auf ayondo genießen Real Money Trader dadurch auch einige Vorteile.

Wenn Sie Real Money Trader werden, können Sie auf ayondo die erweiterten Tools von ayondo markets nutzen. Damit heben Sie sich als Trader von anderen Top Tradern ab, die nicht mit ihrem eigenen Geld auf ayondo traden. Dieser Unterschied wird auf ayondo auch optisch sichtbar gemacht: Alle Real Money Trader werden ab einem Einzahlungsbetrag von mindestens 2.000 Euro in den Ranglisten mit einem speziellen Wappen auf ihrem ayondo-Profil hervorgehoben, das sie als Real Money Trader ausweist. Follower haben darüber hinaus die Möglichkeit gezielt nach Real Money Tradern zu suchen. Durch diesen speziellen Suchfilter für die Follower und die sichtbare Kennzeichnung können Real Money Trader noch mehr Follower anziehen und ihre Umsätze damit zusätzlich erhöhen.

Der wohl wichtigste Grund, weshalb Real Money Trader bei Followern so beliebt sind, ist das Vertrauen, das durch die Tatsache geschaffen wird, dass Real Money Trader mit ihrem eigenen Geld handeln. Dadurch wissen Follower in spe, dass diese Trader so sehr hinter ihrer Anlagestrategie stehen, dass sie dafür auch ihr eigenes Geld in die Hand nehmen. Darüber hinaus können Real Money Trader den vollen Funktionsumfang von ayondo markets nutzen und haben so zum Beispiel Zugriff auf das umfangreiche Charting-Paket auf der hauseigenen Handelsplattform TradeHub®. Zusätzlich haben Real Money Trader die Möglichkeit mobil mit Hilfe des Smartphones Trades einzugeben und zu überwachen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil betrifft das Vergütungsmodell: Als Real Money Trader haben Sie die Möglichkeit, neben dem volumenbasierten Vergütungsmodell auch das performancebasierte zu wählen. Top Trader erhalten einen prozentualen Anteil der Performancegebühr, die nur dann fällig wird, sobald Trader durch ihre Performance eine für den Follower individuelle High Watermark erreichen. Darüber hinaus erhalten Trader einen prozentualen Anteil der täglich von Followern zu zahlenden Managementgebühr in Höhe von 1% p.a.

Das performancebasierte Modell enthält alle Komponenten der klassischen Vermögensverwaltung und ist damit auch besonders für professionelle Vermögensverwalter geeignet. Besonders attraktiv dürfte Social Trading bei ayondo für diese Zielgruppe auch aufgrund der hohen Kundenreichweite in Form einer Nutzerbasis aus 195 Ländern sein. Damit erschließt sich klassischen Asset Managern eine ganz neue Dimension interessierten Anlegern ihre Strategie zu offerieren.

72,5% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Trade- und Orderausführungen werden ausschließlich durch ayondo markets Limited erbracht. Social Trading Dienstleistungen werden ausschließlich durch die ayondo portfolio management GmbH erbracht.

Bildquelle: Gorodenkoff / shutterstock.com, Africa Studio, shutterstock