ayondo

Social Trading auf ayondo

Eine Möglichkeit, als Social Trader aktiv zu werden, bietet die Social Trading-Plattform ayondo. ayondo gibt es bereits seit 2009 und im Laufe der Zeit hat sich die Plattform zum führenden Social-Trading-Anbieter entwickelt, wobei der Fokus vor allem auf Großbritannien und Deutschland lag. Die Zeichen stehen jedoch auf Wachstum: Mit Standorten in Barcelona und Madrid arbeitet ayondo zurzeit am Markteintritt in Spanien. Zudem strebt ayondo einen Börsengang in Singapur an und wäre nach erfolgreichem Abschluss das erste in Singapur notierte FinTech-Unternehmen. Mit aktuell 210.000 angemeldeten Mitgliedern gehört ayondo zudem zu den am schnellsten wachsenden kostenlosen Plattformen im Web. 2013 wurde ayondo außerdem in die Liste der 50 wichtigsten Technologieunternehmen im Bereich FinTech ("FinTech 50") aufgenommen und jüngst im Rahmen einer Studie von Horvath & Partners zu den "12 hottest FinTechs" gewählt. Die angemeldeten Nutzer profitieren vor allem von der leicht zu bedienenden Trading-Plattform "TradeHub®", die mit einem übersichtlichen Benutzerhandbuch aufwarten kann und den Mitgliedern das Traden und den Einstieg ins Social Trading erleichtert.

Wie sicher ist mein Geld bei ayondo?

Das Handelskonto bei ayondo wird beim eigenen Broker ayondo markets Ltd. mit Sitz in London geführt, der durch die britische Finanzdienstleistungsaufsicht FCA reguliert wird. Kundengelder unterliegen damit der Absicherung des Financial Services Compensation Scheme (FSCS) und sind bei eventuellen Liquiditätsproblemen bis zu einer Höhe von 50.000 GBP oder dem jeweiligen Gegenwert in Euro versichert. Darüber hinaus sind alle Kunden mit der kostenlosen Zusatzversicherung von ayondo bis zu 1.000.000 GBP abgesichert. Dieser Service entspricht höchstem Branchenstandard.

Wie wird auf ayondo gehandelt?

ayondos Social Trader handeln mit CFDs, sogenannten "Contracts for Difference". CFDs gehören wie Futures, Zertifikate und Optionsscheine zur Familie der derivaten Wertpapiere. CFD-Trader handeln Kursunterschiede des Basiswerts, in den sie investieren. Auf ayondo können Indizes, Devisen, Aktien, Rohstoffe und Anleihen als Basiswert gewählt werden. Die Trader partizipieren an der Kursbewegung ihres Basiswertes im Verhältnis 1:1. Den konkreten Basiswert an sich, also etwa physisches Gold oder die jeweilige Anleihe oder Aktie, müssen die Anleger hierfür nicht kaufen. Zusätzlich bietet ayondo auch verschiedene Varianten von CFDs wie z.B. "Knock-Out CFDs" an. Damit können sogar kleinste Bruchteile von CFDs gehandelt werden und die Anleger haben die Möglichkeit, das Produkt und den Hebel ihres Investments selbst zu bestimmen. Laufende Kosten für die Kontoführung müssen ayondo-Anleger nicht tragen. Darüber hinaus ist auch die Nutzung aller Angebote, bis auf die Kosten für die Spreads bzw. die Finanzierungskosten der Trader, kostenlos. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

72,1% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Trade- und Orderausführungen werden ausschließlich durch ayondo markets Limited erbracht. Social Trading Dienstleistungen werden ausschließlich durch die ayondo portfolio management GmbH erbracht.

Bildquelle: violetkaipa / Shutterstock.com