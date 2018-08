Was wäre wenn …? Die volkswirtschaftlichen Szenarien von Schroders

Das Team um Chefvolkswirt Keith Wade sowie Azad Zangana und Craig Botham entwirft mögliche Szenarien, in denen die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage in die Zukunft projiziert wird. Was diese Überlegungen im Vergleich zum aktuellen Basisszenario bedeuten und wie sich diese Gedankenspiele in der realen Weltwirtschaft auswirken würden, verbirgt sich hinter den Überschriften in der folgenden Liste.

Quelle: Schroders Economics Group, Stand: 17. Mai 2018.

Inflation: Anstieg der Preise von Waren und Dienstleistungen im Zeitverlauf

Deflation: Geringeres Wirtschaftswachstum, niedrigere Inflation

Stagflation: Geringeres Wirtschaftswachstum, höhere Inflation

Reflation: Höheres Wirtschaftswachstum, höhere Inflation

Produktivitätsschub: Höheres Wirtschaftswachstum, niedrigere Inflation

Basisszenario

Darum geht es

Das Basisszenario ist die Prognose von Schroders für die voraussichtlich eintretende wirtschaftliche Entwicklung.

So sieht das Szenario aus

Das globale Wirtschaftswachstum bleibt robust.

Schroders hat allerdings seine Prognose für 2018 als Folge des angestiegenen Ölpreises und der anhaltenden Sorgen hinsichtlich des Handelskonflikts zwischen den USA und China von 3,5 % auf 3,4 % reduziert.

Schroders geht davon aus, dass der Handelskonflikt bis 2019 bestehen bleibt und die Handels- und Ausgabendynamik belasten wird.

Für 2019 erwartet Schroders nun ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,1 % im Zuge einer moderaten Konjunkturabkühlung im Laufe des Jahres.

Indessen habt Schroders unter Berücksichtigung des höheren Ölpreises unsere Inflationsprognose für 2018 auf 2,7 % angehoben.

Zudem rechnet Schroders für die USA, wo sich die Wirtschaft zunehmend Produktionsauslastung nähert, mit einem Anstieg der Kerninflation.

Diese Faktoren könnten außerdem wichtig werden

Für den Prognosehorizont geht Schroders davon aus, dass die Zentralbanken aus den Industrienationen, angeführt durch die US Federal Reserve, eine restriktivere Geldpolitik einschlagen werden.

Schroders erwartet vier Zinsschritte der Federal Reserve in den USA in 2018 und zwei weitere in 2019.

Die EZB sollte im 4. Quartal QE beenden und den Leitzins in 2019 drei Mal anheben.

Im Zuge steigender globaler Renditen erwartet Schroders von der Bank of Japan, dass sie ihr Renditeziel für die 10-jährigen japanischen Staatsanleihen nach oben anpassen wird.

Der Zinssenkungszyklus in den Schwellenländern neigt sich dem Ende zu. Schroders erwartet Zinsanhebungen in Indien in 2018 und Brasilien in 2019.

Insgesamt wird der US-Dollar 2018 noch an Wert zulegen, bevor er dann 2019 wieder schwächer wird.

Eintrittswahrscheinlichkeit des Basisszenarios:

62 %

Bildquelle: violetkaipa / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com