Anlegen in Zeiten der Zinswende

In einer beispiellosen Serie von zehn Zinssenkungen zwischen September 2007 und Dezember 2008 hatte die US-Notenbank Fed die Folgen der Finanzkrise bekämpft. Acht Jahre lang blieb der Leitzins in einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent, bevor im Jahr 2015 die damalige Notenbankchefin Janet Yellen die Zinswende einleitete. Während zunächst das Anleihekaufprogramm beendet wurde, hob die Fed im Dezember 2015 - unterstützt von robusten Wirtschaftsdaten - den Leitzins auf 0,25 bis 0,50 Prozent an. Danach folgten sechs weitere Schritte. Am 13. Juni 2018 wurde der Leitzins auf 1,75 bis 2,00 Prozent gesetzt. Er ist damit wieder auf dem Stand von 2008.

Die Auswirkungen sind vor allem an den Anleihemärkten zu spüren. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren inzwischen mit rund drei Prozent und damit so hoch wie seit dem Jahreswechsel 2013/14 nicht mehr. Neben den höheren Leitzinsen hat dazu auch die expansive Fiskalpolitik von US-Präsident Donald Trump beigetragen: Denn zur Finanzierung der steigenden Staatsverschuldung sind mehr Anleihen nötig. Dieses steigende Angebot drückt - sofern die Nachfrage nicht mindestens ebenso stark zulegt - deren Kurse und lässt im Umkehrschluss die Renditen steigen.

Der alte Kontinent hinkt hinterher

Die Europäische Zentralbank (EZB) hinkt mit ihrer Geldpolitik der US-amerikanischen um einige Jahre hinterher. Das europäische Anleihekaufprogramm im Volumen von 60 Mrd. Euro monatlich sollte eigentlich im September 2016 auslaufen. Inzwischen wurde es zwei Mal verlängert. Seit Januar 2018 beträgt das monatliche Volumen noch 30 Mrd. Euro. In den letzten drei Monaten des Jahres 2018 soll es nochmals halbiert werden - und dann enden. EZB-Präsident Mario Draghi hat auf der Notenbanksitzung im Juni 2018 zwar unmissverständlich klargemacht, dass sich an der Nullzinspolitik vor Herbst 2019 nichts ändern wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber: Danach steht die erste Zinserhöhung seit Juli 2011 an. Aufgrund der Diskussionen sind die Anleiherenditen auch in Europa bereits im Vorfeld angestiegen. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen beispielsweise kletterte im Februar 2018 zeitweise auf über 0,7 Prozent - der höchste Stand seit zweieinhalb Jahren. Aktuell haben sie sich auf eine Rendite von circa 0,3 Prozent eingependelt.

Keine Frage: Die Zinswende scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Für Anleger ergibt sich in diesem Umfeld Handlungsbedarf - vor allem für diejenigen, die bislang auf Aktien setzen. Denn in dem Maß, wie die Anleiherendite zulegt, steigt auch die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren als Anlagealternative zu Aktien. Das können beispielsweise Zertifikate und Strukturierte Anleihen sein.

An steigenden Zinsen partizipieren

Anleger, die weiter steigende Zinsen erwarten, sollten sich verstärkt mit Rentenprodukten beschäftigen, deren Verzinsung direkt an die kurzfristigen Marktzinsen gekoppelt ist. Beispielsweise hängen bei Geldmarktanleihen die Zinszahlungen, die Anleger während der Laufzeit erhalten, von der Entwicklung eines Referenzsatzes ab - meist der 3-Monats-Euribor®. Da Geldmarktanleihen zusätzlich mit einem 100%-igen Kapitalschutz durch die Emittentin zum Laufzeitende ausgestattet sind, die Rückzahlung am Fälligkeitstag also zum Nennbetrag erfolgt, richten sich diese Papiere vorwiegend an risikoaverse Anleger. Erwarten Anleger eine steilere Zinsstrukturkurve, das heißt, dass im Zuge der Zinswende die Renditeabstände zwischen Zinsen mit unterschiedlich langen Laufzeiten auseinanderdriften, können Zinsdifferenz-Anleihen mit Zielzins eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei dieser Anlagelösung ist der Basiswert nicht ein Referenzzins, sondern die Differenz aus zwei Referenzzinsen. Außerdem ist hier der bei Anlegern beliebte Express-Mechanismus in ein Rentenprodukt integriert worden, sodass die Laufzeit durch eine vorzeitige Rückzahlung kürzer als die vorgegebene Laufzeit ausfallen kann. Rentenorientierte Anleger können hiermit nicht mehr nur auf den Anstieg der Zinsen setzen, sondern durch die Differenz von kürzer und länger laufenden Referenzzinsen, beispielsweise der 10-jährige und der 30-jährige Zins, auch auf die Form der Zinsstruktur. In Erwartung einer Zinswende mit steigenden Zinsen können Anleger hier überaus attraktive Renditen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums bei gleichzeitigem Kapitalschutz durch die Emittentin am Laufzeitende erzielen.

Ausweitung der Credit Spreads nutzen

Im Zuge gestiegener Anleiherenditen erhöhen sich in der Regel auch die Renditeaufschläge (Credit Spreads) von Unternehmensanleihen, also von Wertpapieren mit höheren Kreditrisiken als beispielsweise sichere Staatsanleihen. Zur Vereinnahmung dieser Renditeaufschläge bieten sich traditionell Anlagen direkt in Unternehmensanleihen an. Da direkte Investments in Unternehmensanleihen für Privatanleger jedoch schwierig sind (bspw. hohe Stückelungen von 50.000 Euro), können Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen eine attraktive Alternative darstellen.

Diese weisen mittlerweile im Vergleich zu klassischen Unternehmensanleihen höhere Zinsen auf, da Anleger nicht nur das Ausfallrisiko des Unternehmens, sondern auch das des Emittenten tragen.

Blick über die (Währungs-)Grenze wagen

Im aktuellen Umfeld können auch Fremdwährungsanleihen Chancen bieten, denn die unterschiedliche Geld- und Zinspolitik dies- und jenseits des Atlantiks spiegelt sich in erheblichen Veränderungen in den Wechselkursen wider. Dabei ist es wenig verwunderlich, dass sich vor allem der US-Dollar aktuell von seiner starken Seite zeigt. Bei Fremdwährungsanleihen, die auf US-Dollar lauten, besteht neben einer höheren Verzinsung ein Kapitalschutz zum Laufzeitende durch die Emittentin auf den in Dollar festgelegten Nennbetrag.

Aufgrund des Wechselkursrisikos kann allerdings der Rückzahlungsbetrag in Euro umgerechnet geringer als der eingezahlte Betrag ausfallen.

Auch volatile Aktienmärkte bieten Chancen

Für Anleger, die in Aktien investieren möchten, aber eher von seitwärts gerichteten bzw. fallenden Kursen ausgehen, können Express-Zertifikate und Aktienanleihen mit hohen Puffern eine Alternative sein. Denn durch tief sitzende Kursschwellen (Barrieren/Basispreise), von 50 Prozent des Startwerts und zum Teil mehr, können diese Wertpapiere Kursverluste abfedern, ohne dass man als Anleger selbst Verluste erfährt. Anleger erhalten zudem attraktive Zinsen, und das bei kurzen Laufzeiten. Die beiden Produktgattungen bieten noch einen weiteren Vorteil: Fallende Kurse an den Aktienmärkten gehen in der Regel mit einer steigenden Volatilität einher. In einer solchen Situation können Emittenten bei der Konstruktion der Produkte hohe Optionsprämien vereinnahmen, die sie in Form verbesserter Konditionen an die Anleger weiterreichen.

An einer positiven Kursentwicklung des Basiswerts nehmen Anleger bei Aktienanleihen und Express-Zertifikaten allerdings nicht teil.

Darauf sollten Anleger zudem achten

Bei allen genannten Zertifikaten bestehen Risiken, die zu Verlusten führen können. Wie bei jeder Schuldverschreibung spielt auch das Emittentenrisiko eine Rolle. Demzufolge wären insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin Verluste bis hin zum Totalverlust möglich. Darüber hinaus gilt zu beachten, dass während der Laufzeit verschiedene Faktoren - wie die Kursentwicklung des Basiswerts, die Schwankungsintensität des Kurses des Basiswerts und die allgemeine Zinsentwicklung - den Wert der Zertifikate nachteilig beeinflussen können.

