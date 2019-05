Alternative Lending: Direkt in den deutschen Mittelstand investieren und feste Zinsen erhalten

Kapilendo vermittelt online Kredite für Unternehmen und feste Zinsen an Anleger.

Damit ein Unternehmen wachsen kann, braucht es Kapital. Traditionelle Banken scheuen sich allerdings immer häufiger, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Kredit zu geben. Auf der anderen Seite suchen Privatanleger händeringend nach Zinsen. Kapilendo bringt beide Seiten auf der Online-Plattform www.kapilendo.de zusammen.

Die Idee: Ein Unternehmen stellt ein zu finanzierendes Projekt auf Kapilendo vor und Anleger leihen ihm Geld. Ist der Finanzierungsbedarf gedeckt, wird der Kredit an das Unternehmen ausgezahlt. Die Anleger erhalten im Anschluss regelmäßig feste Zinsen. Die Tilgung erfolgt zum Laufzeitende oder schrittweise.

Anleger investieren ihr Geld transparent und selbstbestimmt.

Die Anleger entscheiden selbst, wem und wofür sie ihr Geld zur Verfügung stellen und lernen das Unternehmen und den Geschäftsführer oder Vertriebsleiter digital kennen. In Kurz-Filmen stellt Kapilendo den Anlegern die Finanzierungsprojekte, das Unternehmen und den Unternehmer vor. Die Geschäftsmodelle sind vielfältig und reichen von bekannten Markennamen wie der Gastronomiekette L´Osteria über klassische Mittelständler wie z.B. einen Produzenten von Federn- und Drahtbiegeteilen bis hin zu Wachstumsunternehmen wie der Technologiefirma Raytrix GmbH.

Es gelten strenge Kriterien für die Unternehmen.

Von Kapilendo ausgewählte Unternehmen müssen mindestens 3 Jahre am Markt sein und 300.000 Euro Umsatz machen. Es muss eine positive Eigenkapitalquote und ein positives Geschäftsergebnis vorliegen. Das Rating-Team der Kapilendo prüft die Unternehmen ausführlich und auf Bankenniveau. Neben den wichtigen Finanzkennzahlen berücksichtigt das Team Kriterien wie Industriebranche, Marktposition und Marktentwicklung. Anhand des Ergebnisses der Kreditanalyse bestimmt das Rating-Team die Rating-Konditionen und legt die Rating-Kennziffern fest, wie Anlageklasse, Zinssatz p.a. und Tilgungsplan. Ist der Prüfprozess erfolgreich, dann werden die Projekte auf der Plattform finanziert.

Ab 100 Euro sind Anleger dabei - ganz ohne Gebühren.

Privatanleger können ab 100 Euro und bis zu maximal 10.000 Euro in die Finanzierungsprojekte bei Kapilendo investieren. Es fallen keine Gebühren an. Eine Übersicht über alle getätigten Investitionen finden die Anleger in ihrem persönlichen Portfolio. Hier lässt sich jederzeit einsehen, wieviel Geld angelegt wurde, für welchen Zeitraum und zu welchem Zins das Geld gebunden ist. Mit einem interaktiven Kundendiagramm wird die Aufteilung der Projekte dargestellt und so z.B. ein Klumpenrisiko erkennbar, das durch die verstärkte Streuung auf verschiedene Projekte und Branchen vermieden werden sollte. Die Anleger können ihr Investment jederzeit und an jedem Ort tätigen, ohne lästiges Suchen oder Ausfüllen von Dokumenten. Einfach per Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer. www.kapilendo.de

Bildquelle: Andrey Popov / Shutterstock.com