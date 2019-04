Mit einer Baufinanzierung zur eigenen Immobilie

Der Traum vom Eigenheim. Viele Familien hegen diesen Wunsch und müssen sich daher früher oder später mit dem Thema Baufinanzierung auseinandersetzen. Auch wer eine Wohnung kaufen oder in eine Immobilie investieren möchte, wird mit diesem Thema konfrontiert. Natürlich will eine solche Entscheidung gründlich überlegt sein. Möchten Sie in erster Linie ein Zuhause für sich und Ihre Familie schaffen oder mit einer eigenen Immobilie in die Altersvorsorge investieren? Egal aus welcher Motivation heraus Sie sich für eine Baufinanzierung entscheiden - es gibt einige Kriterien, die dabei beachtet werden sollten, um eine für Sie maßgeschneiderte Baufinanzierung zu finden.

comdirect dient für Sie als unabhängiger Vermittler, vergleicht die Angebote von über 400 Finanzierungspartnern wie Banken, Sparkassen, Versicherungen und Bausparkassen und bietet Ihnen damit eine transparente Übersicht über die für Sie günstigsten Zinsen sowie weitere Top-Konditionen.

Kalkulieren Sie Ihr Immobilienvorhaben mit dem Baufinanzierungsrechner

Mit dem Baufinanzierungsrechner von comdirect gewinnen Sie ganz einfach einen Überblick über Ihre finanziellen Möglichkeiten und die Belastungen, die im Rahmen der Baufinanzierung auf Sie zukommen können. Er setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen, um zu ermitteln, welche Baufinanzierung am besten zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt:

Budgetrechner:

Falls Sie mit dem Gedanken spielen, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, aber noch kein konkretes Objekt ins Auge gefasst haben, hilft Ihnen der Budgetrechner zu ermitteln, wie viel Ihre Immobilie kosten darf. Anhand Ihres Einkommens und der Höhe Ihres eventuellen Eigenkapitals können Sie somit Ihr Maximalbudget festlegen.

Haushaltsrechner:

Was bleibt monatlich übrig? Mit dem Haushaltsrechner werden Sie anhand Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben über die maximale Ratenhöhe informiert.

Zinsrechner:

In welchem Rahmen wird sich Ihr individueller Zinssatz bewegen? Finden Sie es mit dem Zinsrechner heraus.

Tilgungsrechner:

Mit diesem Tool wird berechnet, wie lange die Laufzeit für die Rückzahlung des gesamten Darlehens ist. Außerdem gibt er Auskunft über die Restschuld nach einer bestimmten Sollzinsbindungsfrist.

Notarkostenrechner:

Welche Kosten sind für den Notar und den Eintrag ins Grundbuch fällig? Der Notarkostenrechner bietet einen Überblick über zusätzlich anfallende Gebühren, die einkalkuliert werden müssen.

Vergleichsrechner:

Wenn Ihnen bereits Angebote für eine Baufinanzierung vorliegen, können Sie mit Hilfe des Vergleichsrechners zwei unterschiedliche Finanzierungslösungen einander gegenüberstellen und das für Sie passendere Angebot wählen.

KfW-Förderung über comdirect

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist die größte nationale Förderbank der Welt. Ein zentraler Tätigkeitsbereich der KfW ist die Förderung und Bezuschussung von Wohn- und Bauprojekten sowie damit verbundener Energieeffizienz-Maßnahmen durch zinsgünstige Kredite. Als Partner der Förderbank informieren Sie die comdirect Finanzierungsexperten über individuelle Fördermöglichkeiten der KfW, mittels derer Sie beim Kauf/Bau einer Immobilie oder einer altersgerechten oder energieeffizienten Modernisierung unterstützt werden. Erfahren Sie bei comdirect, welche KfW-Förderprogramme für Ihr individuelles Projekt in Frage kommen und welche Zinsersparnisse Sie erzielen können. Es ist sogar möglich mehrere Förderkredite miteinander zu verbinden und bei einigen Finanzierungspartnern erhalten Sie bei ausgewählten KfW-Programmen zusätzlich bis zu 0,25 Prozentpunkte Zinsrabatt.

Mit geringem Aufwand zur KfW-Förderung

Vor allem bei größeren Kreditsummen wird in aller Regel nur ein Teil der Baufinanzierung über die KfW getätigt. Die KfW vergibt die Förderkredite daher an den zweiten Finanzierungspartner und nicht direkt an den Kreditnehmer. Der Finanzierungspartner zahlt Ihnen als Kreditnehmer wiederum die Fördersumme aus, was bedeutet, dass Sie den KfW-Kredit ganz einfach beantragen können und im Rahmen Ihrer Gesamtfinanzierung keinen zusätzlichen Aufwand haben.

Top-Konditionen für Ihre Modernisierung:

umfassender Marktüberblick

Beratung zur Nutzung staatlicher Fördermittel der KfW

zinsgünstige Kombinationsmodelle von KfW-Darlehen und klassischen Finanzierungen mit bis zu 0,25 Prozentpunkte Zinsrabatt auf KfW-Programme

Vergleich der Angebote von über 400 Finanzierungspartnern als zusätzliche Kreditgeber

Erhalten Sie hier umfassende Finanzierungstipps und fordern Sie gleich online ein Angebot an

Bildquelle: mrmohock / Shutterstock.com