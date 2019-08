Praxistipps von Top-Tradern

Um an der Börse erfolgreich zu handeln, müssen viele Einzelteile gut aufeinander abgestimmt funktionieren. Sie zu kennen und gut einzusetzen erfordert Basiswissen, Recherche aber auch den einen oder anderen Geheimtipp. Wie gehe ich mit der Flut an Informationen zu Investitionsmöglichkeiten um? Welcher ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie beurteile ich die Chancen von unterschiedlichen Investments? Long oder Short - und was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Wie kann ich Risiken meiner Investitionen abschätzen? Und worauf sollte ich bei meinem eigenen Depot achten?

Wir haben einige der Top-Trader auf wikifolio.com zu ihren Erfolgsgeheimnissen befragt und um ihre Tipps zum erfolgreichen Handeln an der Börse gebeten.

Die Top-Trader von wikifolio.com

Trader führen ihre Handelsideen völlig transparent und jederzeit einsehbar in Form von wikifolio-Musterdepots auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com. Jedes wikifolio ist mit seinem aktuellen Depot, umfassenden Kennzahlen, allen bisher durchgeführten Trades und den zugehörigen Kommentaren der Trader jederzeit und völlig kostenfrei einsehbar. Auf wikifolio.com helfen Ranglisten und spezielle Filter in der Suche dabei, die interessantesten Trader und ihre Handelsideen zu finden. Auf Ihrem Dashboard, finden Sie Ihre persönliche Übersicht mit Neuigkeiten und Informationen zu wikifolio-Tradern, den wikifolios auf Ihrer Watchlist oder ihren eigenen wikifolios.

Lernen Sie von den Besten und holen Sie sich die Tipps der wikifolio-Trader für erfolgreichen Börsenhandel!

