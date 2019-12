Was sind Dividenden?

Die (Brutto-) Dividende ist Teil des Gewinnes einer Aktiengesellschaft und wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende errechnet sich aus dem ausgeschüttetem Gewinn dividiert durch die Anzahl der Aktien.

In Deutschland wird die Dividende einmal jährlich, in den USA in der Regel vierteljährlich ausgeschüttet. Die Nettodividende ist der Betrag der Dividende abzüglich der 25,5-prozentigen Kapitalertragssteuer (ohne Körperschaftssteuerguthaben).1

