Evolving Economy – so halten Aktieninvestoren mit dem Wandel der Wirtschaft Schritt

Technischer Fortschritt, struktureller Wandel, gesellschaftliche Veränderungen und demografische Verschiebungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Geschäftsmodelle ständig zu verfeinern und an die entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten anzupassen. Ein Vertreter dieser These ist Mark Hargraves, Head of Framlington Equities, der diese Situation wie folgt bewertet: "Viele Aktieninvestoren betrachten Sektoren zu oberflächlich, ohne die langfristigen Aussichten einzubeziehen, die die Allgegenwart der Technologie mit sich bringt." Das Ziel, die langfristigen Aussichten in die Unternehmensplanung miteinzubeziehen, bringt viele Unternehmen dazu, ihre Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse an die gegenwärtigen technischen Normen anzupassen.

Betrachtet man beispielhaft die Automobilindustrie, so hat die Produktion von Autos vielseitige, wirtschaftliche Auswirkungen, die sich auch über den Auto-Sektor hinaus auf die Wirtschaft und andere Bereichen auswirken kann. Auch Hersteller von sauberen Technologien profitieren von diesem wachsenden Interesse an der Nachhaltigkeit von Ressourcen, da ihre sogenannten CleanTech-Leistungen dadurch immer populärer werden. Des Weiteren spielt die Erfüllung der Bedürfnisse des vernetzten Verbrauchers eine immer wichtigere Rolle. Auch verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten und die Konnektivität des Smartphones werden immer bedeutender. Die steigende Nachfrage nach Automatisierungswerkzeugen, die den Weg zu fahrerlosen Fahrzeugen ebnen, bestätigt den Trend. Vielschichtige Wirkungsketten sind erkennbar.

"Angesichts dieser Entwicklung wird nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Investoren ein Umdenken gefordert. Ihnen könnten hohe Erträge entgehen, wenn sie sich künftig auf rein geografische oder traditionelle Sektor-Ansätze verlassen", so Hargraves.

Fünf zentrale Investmentthemen der Zukunft

Mit dem Evolving Economy Ansatz rollt AXA Investment Managers den Bereich der Aktieninvestments neu auf. Konkret gemeint sind damit die fünf zentralen Wachstumsthemen der kommenden Jahrzehnte:

1. Die Automatisierung

2. Saubere Technologien

3. Der vernetzte Verbraucher

4. Das Leben im Alter

5. Der Wandel der Gesellschaft

"Für jedes der fünf Themen haben wir ein Research-Team gegründet, das über traditionelle Sektor-Barrieren hinausdenkt - und damit effektiv zu neuen Anlageideen beiträgt", erläutert Hargraves.

Der Bereich zu "Das Leben im Alter" deckt daher beispielsweise vor allem Unternehmen ab, die sich den Auswirkungen des demografischen Wandels bewusst sind und diesen auch gerecht werden wollen. Zu diesen Unternehmen gehören sowohl Hersteller von Produkten für eine wohlhabende, ältere Gesellschaft, die einen großen Anteil an den Konsumausgaben haben, als auch Finanzunternehmen, die Millennials beim Vermögensaufbau unterstützen. Zusätzlich dazu sind auch Immobilienfirmen, die sich auf Altenheime und Krankenhäuser spezialisiert haben, ein Teil dieses Bereichs.

Das Kapitel "Wandel der Gesellschaft" befasst sich verglichen dazu mit Unternehmen, die sich auf veränderte Konsumgewohnheiten von Gesellschaften in Grenz-, Schwellen- und Industrieländern konzentrieren. Vor allem liegt der Fokus hierbei auf dem Gesundheitswesen, sauberen Technologieunternehmen und Infrastrukturprojekten.

Ziel des vielseitigen Ansatzes der Evolving Economy ist es, dem Anleger ein vollständig diversifiziertes und quantifizierbares Engagement für Wachstumsbranchen in einer sich stetig weiterentwickelnden Wirtschaft zu bieten.

"Mithilfe unserer thematischen Exposure-Datenbank können wir das unterschiedliche Engagement der Unternehmen in Bezug auf jedes unserer fünf Themen quantifizieren. Unser Anlageuniversum umfasst dabei ungefähr 11.000 Unternehmen, 100 Unterthemen und 1.400 Teilbranchen," so Hargraves.

Langfristig Investieren

AXA Investment Managers investiert in Unternehmen, die in jedem Bereich der Economy ein strukturelles Wachstum aufweisen und somit langfristig attraktive Erträge für Investoren erwirtschaften. "In dieser Hinsicht bleiben wir unserer fundamentalen Bottom-up-Akienanalyse bei Framlington Equities treu. Wir achten auf Details wie Renditen auf investiertes Kapital und freie Cashflow-Generierung, um nachhaltig langfristige Wachstumsergebnisse zu erzielen", erklärt Hargraves. Die zukünftige Herausforderung bei der Bewertung von potentiellen Unternehmen liegt darin, einen multidisziplinären und kollaborativen Bogen zum Branchenwissen zu schlagen. "Sowohl Gesellschaft als auch Unternehmen werden sich in den kommenden Jahrzehnten weiterentwickeln. Wir glauben, dass wir mit dem Evolving-Economy-Ansatz die besten langfristigen Aktienoptionen identifizieren können - unabhängig davon, wie Unternehmen geografisch oder aus der Sektorperspektive definiert werden", schließt Hargraves.



