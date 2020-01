Geldanlage mit dem Robo Advisor

In der aktuellen Niedrigzinsphase sind Investments in risikoreichere Anlageklassen wie Aktien oder Rohstoffe notwendig, um langfristig eine attraktive Rendite erzielen zu können. Der Anleger steht damit vor einem Auswahlproblem, das in der Regel eine ausführliche und zeitaufwendige Recherche oder eine professionelle Beratung erfordert. Eine professionelle Vermögensverwaltung war in der Vergangenheit üblicherweise nur für die vermögende Kundschaft verfügbar, doch das hat sich mit der Etablierung von digitalen Vermögensverwaltungen geändert. Robo Advisor, die eine automatisierte Portfoliozusammenstellung mit Hilfe von Algorithmen vornehmen, haben die Kosten eines professionellen Anlagemanagements stark gesenkt. Die Digitalisierung der Angebote hat zusätzlich einen einfachen Zugang für potenzielle Kunden geschaffen.

Damit können heute auch kleine Summen in breit diversifizierte Portfolios investiert werden, die zudem einer laufenden Überwachung und Optimierung unterliegen. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung eines solchen Angebots stellt VisualVest dar, der digitale Vermögensverwalter von Union Investment. Das Angebot ist in zwei Bereiche gegliedert: Einerseits stehen dem Anleger sieben verschiedene ETF-Portfolios, die sogenannten Vestfolios, zur Verfügung. Sie stellen sieben unterschiedliche Risikostufen (von 1 niedrig bis 7 hoch) dar, welche die unterschiedliche Gewichtung von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Geldmarktpapieren widerspiegeln. Andererseits können die Kunden auch ein sogenanntes GreenFolio (mit drei verschiedenen Risikostufen) auswählen, dessen Anlagefokus auf nachhaltige Fonds gerichtet ist. Dementsprechend hängt die Aufnahme eines Fonds in ein GreenFolio nicht nur von finanziellen Aspekten, sondern auch von der Erfüllung verschiedener Nachhaltigkeitskriterien (z. B. hoher ESG-Score, niedriger CO2-Ausstoß) ab. Die passende Anlagestrategie wird für jeden Anleger anhand einiger Fragen zu Liquidität, Anlagezeitraum und Risikoneigung ermittelt. Die Kosten für die Nutzung von VisualVest sind vergleichsweise gering und liegen bei lediglich 0,6 Prozent der Anlagesumme pro Jahr.

Wesentliche Charakteristika von Robo Advisor-Lösungen

Die steigende Beliebtheit der digitalen Vermögensverwaltungen ist auf zahlreiche Vorteile von Robo Advisorn zurückzuführen. Da auf teure Filialnetze verzichtet werden kann und die Prozesse digitalisiert sind, liegen die Kosten deutlich unter dem Niveau in der Bankenwelt, was über günstige Gebühren an die Nutzer weitergegeben wird. Trotzdem muss der Anleger nicht auf eine fundierte, von Experten entwickelte Anlagestrategie verzichten. Im Gegenteil, der Robo Advisor agiert objektiv und streng nach den festgelegten Kriterien. Die Digitalisierung ermöglicht aber nicht nur die Kombination aus günstigen Konditionen und einem professionellen Management, sie sorgt darüber hinaus auch für einen hohen Grad an Flexibilität und Transparenz. Sie bietet dem Kunden nämlich einen schnellen und problemlosen Zugang über Onlineplattformen, über die auch die Performance der getätigten Investitionen laufend nachverfolgt, Sparraten angepasst und Ein- und Auszahlungen getätigt werden können. Zudem sind die Einstiegshürden teilweise sehr gering und das Kapital ist jederzeit verfügbar.

Dafür muss der Anleger in der digitalen Vermögensverwaltung eine gewisse Standardisierung in Kauf nehmen: Der Vielfalt der angebotenen Portfolios und dem Ausmaß der Individualisierung der Geldanlage sind konzeptbedingt meist gewisse Grenzen gesetzt. Die Verbreitung der Robo Advisor sorgt zudem für eine verstärkte Gleichförmigkeit der Investitionen, da viele Anleger einen ähnlichen Investmentansatz verfolgen. Sollte der Marktanteil von Robo Advisorn sehr groß werden, könnte daraus ein Problem resultieren. Last but not least hängt der Erfolg von der Qualität des verwendeten Algorithmus ab, deren Beurteilung durch die erst kurze Historie der Konzepte unter Realbedingungen erschwert wird. Es ist deshalb für Anleger sinnvoll sich genau darüber zu informieren, inwieweit auch noch Portfoliomanager aus Fleisch und Blut eine Rolle bei den Anlageentscheidungen spielen. Momentan fehlen noch Erfahrungswerte über mehrere Jahrzente, da diese Anlageform noch recht neu ist.

VisualVest im Marktvergleich

Das Angebot an digitalen Vermögensverwaltungen ist bereits vielfältig und wird weiter ausgebaut, VisualVest sticht hier aber unter mehreren Gesichtspunkten heraus. Als hundertprozentige Tochter von Union Investment, einer der größten Fondsgesellschaften Deutschlands, profitiert VisualVest von der hohen Kompetenz der Gruppe, die unter anderem in der Portfoliokonzeption eine wichtige Rolle spielt. Die Portfoliostrukturierung und -optimierung basiert auf der umfangreichen Expertise der Portfoliomanager, die seit Neustem auch um ein selbst entwickeltes, KI-gestütztes Prognosetool bereichert wird. Die Kombination aus Mensch und Maschine spielt bei VisualVest eine wesentliche Rolle. Zudem bietet VisualVest sehr geringe Zugangshürden, eine Investition ist schon mit einer vergleichsweise niedrigen Einmalsumme von 500 Euro oder einem Sparplan ab 25 Euro monatlich möglich.

Auch inhaltlich hebt sich VisualVest vom Wettbewerb ab, unter anderem mit dem starken Fokus auf den Aspekt Nachhaltigkeit. Die Union InvestmentTochter zählt mit dem Angebot von GreenFolios zu den Pionieren im Markt und ist inzwischen als erster deutscher Vertreter der Robo-Branche Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Ein weiteres Differenzierungsmerkmal stellt eine spezielle Lösung für die Altersvorsorge dar. Mit dem angebotenen Tool "Vest4Later" kann der Nutzer seinen Finanzbedarf zum Zeitpunkt des Renteneintritts selbst ermitteln und direkt eine passende Anlagestrategie zur Schließung möglicher Lücken umsetzen.

Risikohinweis: Die Geldanlage in Fonds ist immer auch mit Risiken verbunden, die zu einem Verlust Ihres eingesetzten Kapitals führen können. Historische Werte oder Prognosen geben keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, die zukünftige Wertentwicklung kann von dieser Performance abweichen. Bitte machen Sie sich deshalb mit unseren Risikohinweisen unter https://www.visualvest.de/rechtliches/risikohinweise.html vertraut.

Bildquelle: Ociacia / Shutterstock.com