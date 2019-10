Worum geht es?

Bad Homburg/Karlsruhe, 08.10.2019 - Die Fondsexperten der f-fex AG haben in Zusammenarbeit mit der Finanzplattform finanzen.net ein neues Konzept zur Qualitätsbewertung von Fondsgesellschaften entwickelt. Analysiert werden bei der ab Herbst 2019 jährlich stattfindenden Auszeichnung vor allem große Fondsgesellschaften, die mit ihren Fonds in den wichtigsten Anlageklassen vertreten sind. Die Fonds-Champions-League wird dabei in fünf Kategorien ausgetragen. In den Kategorien Aktien, Renten, Mischfonds und ESG/Nachhaltigkeit treten jeweils 20 Gesellschaften gegeneinander an. In der Kategorie ETFs sind es 10 Anbieter.

Die Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften mit ein. Die Bekanntgabe der "German Fund Champions" und die Übergabe der begehrten Trophäen erfolgt am 5.11.2019 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Frankfurt.

Die Information der Anleger und die Detailberichterstattung zur Veranstaltung erfolgt über das Finanzportal finanzen.net und das eigens hierfür eingerichtete Special "German Fund Champions".

"Unsere fokussierte Auswertung verschafft Anlegern sehr schnell und effizient einen Überblick über die wichtigsten und besten Anbieter in der jeweiligen Disziplin", sagt Dr. Tobias Schmidt, CEO und Co-Founder der f-fex AG. "Neben all den anderen Informationen, die wir auf den Seiten von finanzen.net anbieten, gibt diese qualitativ hochwertige Analyse Anlegern eine wichtige Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds" ergänzt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net.

Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben.

Über finanzen.net: Die finanzen.net GmbH bietet ein breites Portfolio an Online-Portalen und mobilen Angeboten. Das Kernprodukt www.finanzen.net ist mit mehr als 4,40 Mio. Unique Usern (AGOF 08/2019) und über 36,7 Mio Visits (IVW 08/2019) Deutschlands größtes Börsenportal. finanzen.net vereint tagesaktuelle Daten zu den Entwicklungen am Finanzmarkt mit RealtimePushKursen zu Indizes, Rohstoffen und Devisen sowie Informationen zu Aktien, Unternehmen, Zertifikaten, Fonds und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar.

Bildquelle: ShutterOK / Shutterstock.com