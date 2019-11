Match My Trade - Wie findet man das perfekte Hebelprodukt?

Was ist Match My Trade?

Nach mehrjähriger Entwicklung startet Société Générale ihre hauseigene Derivate-Suchmaschine Match My Trade. Mit ihr können Anleger in wenigen Schritten das optimale Hebelprodukt finden - passend zur eigenen Trading-Strategie und in Sekundenschnelle. Dabei können die Suchparameter numerisch oder auch direkt im Chart übergeben werden. Eine solche Möglichkeit ist auf dem Derivate-Markt bisher einzigartig.

Wie funktioniert das Tool?

Die Integration des Tools Match My Trade liegt auf www.sg-zertifikate.de. Dort angelangt, kann es sofort losgehen. Damit der Algorithmus eine passende Auswahl trifft, benötigt er zur Suche einige Parameter. Zuerst wählt der Anleger den gewünschten Basiswert und seine Markterwartung (steigend oder fallend). Als nächstes ist das Kursziel zu definieren und eine Stop-Loss-Marke festzulegen. Im letzten Schritt ist der Zeitraum auszuwählen, in welchem die Prognose eintreffen soll.

Es werden RealTime-Szenarien berechnet und der Anleger erhält nach wenigen Sekunden eine Vorauswahl an Hebelprodukten, die für seine Strategie die besten Ergebnisse liefern. Außerdem erhält er Informationen bezüglich der erwarteten Wertentwicklung sowie Kennzahlen und weitere Parameter zur Risikoeinschätzung. Optional kann die Auswahl auf spezifische Arten von Hebelprodukten eingeschränkt werden.

Was zeichnet Match My Trade aus?

Match My Trade berücksichtigt für Sie tagesaktuell relevante Faktoren wie die implizite Volatilität, tägliche Anpassungen des Basispreises, etwaige Dividendenerwartungen sowie Anpassungszinssätze zum Zeitpunkt der Suche. Ebenfalls neu ist die Kalkulation von Zeitwert-Effekten über die Laufzeit hinweg. Statt einer langen Liste von Hebelprodukten auf den gewünschten Basiswert, die zeitintensiv durchsucht werden muss, erhält der Anleger von Match My Trade die Top-10 der für ihn passenden Derivate. Die Suchergebnisse "matchen" der individuelle Renditeerwartung und dem Chance-Risiko-Verhältnis am besten. Außerdem erhält er Informationen bezüglich der erwarteten Wertentwicklung sowie Kennzahlen und weitere Parameter zur Risikoeinschätzung. Optional kann die Auswahl auf spezifische Arten von Hebelprodukten eingeschränkt werden. So kann eine objektive Investitionsentscheidung getroffen werden, bei welcher der Anleger vom Know-how der Société Générale profitiert.

Weitere Benefits für den Anleger

Das Tool, das nach mehrjähriger Entwicklung nun endlich auf den Markt geht, ist mit viel Know-how erstellt worden und ermöglicht dem Anleger zusätzlich auch, sich indirekt weiterzubilden und dabei mehr über den Markt, Anlagestrategien und Anlagemöglichkeiten zu erfahren.

