Was ist Social Investing?

Wer möchte nicht von der Erfahrung und Expertise von erfolgreichen Anlegern profitieren? Beim Social Investing auf der Handelsplattform von eToro wird diese Möglichkeit Realität, denn dort tauschen sich Millionen von Nutzer aus mehr als 140 Ländern aus und können mit Hilfe von praktischen Investmenttools andere erfolgreiche Investoren und ihre Strategie verfolgen und automatisch kopieren. Jeder auf der Plattform kann andere kopieren, aber jeder kann auch selbst kopiert werden, wofür er von eToro dafür belohnt wird. Anleger können aber auch nur für sich selbst traden - eToro bietet für jeden Anleger auf seiner modernen, informativen und interaktiven Plattform für jeden das bestmögliche Trading-Erlebnis.

eToro bietet Anlegern auch ohne große Vorkenntnisse und Zeitaufwand, die Möglichkeit an den Märkten aktiv zu werden. Mehr als 10 Millionen User nutzen die innovativen Möglichkeiten, die eToro bietet, etwa den News Feed für das Social Trading. Dort kann jeder Anleger von anderen auf der Plattform Nachrichten erhalten. Jeder Trader kann relevante Informationen posten, eine Investmententscheidung erklären oder jegliche andere Art von Wissen mit der eToro Community teilen. Als Follower von erfolgreichen Investoren kann jeder ein breites Know-How erwerben und bessere Investmententscheidungen treffen. Das Besondere ist, dass über die Plattform eine breite Risikostreuung möglich ist. Einerseits über verschiedene Märkte, Sektoren und Instrumente wie ETFs und andererseits über die Strategien der erfolgreichen Trader - beides lässt sich bei eToro einfach und transparent umsetzen.

