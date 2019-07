Aktien: Vermögen an der Börse aufbauen

Der Aktienmarkt ist dynamisch und bietet Tradern vielfältige Möglichkeiten. Aktien eignen sich in der Regel für mittel- bis langfristige Investitionen. Jede Aktie kann durch verschiedene Marktereignisse beeinflusst werden, etwa nach der Bekanntgabe von Quartalsberichten, die Einführung neuer Produkten oder negative Produktbeschreibungen. Wenn zum Beispiel ein Smartphone-Hersteller eine negative Presse nach einer Fehlfunktion in einer seiner Produktreihen erhält, ist es möglich, dass die Aktienkurse direkter Konkurrenten steigen werden. Der Kauf einer Aktie bei eToro durch Eröffnung einer Long-Position (Kaufen) ohne Hebelwirkung bedeutet, dass Sie in den Basiswert* investieren und die Aktie in Ihrem Namen gekauft und gehalten wird. eToro bietet aber auch zusätzliche Funktionen über den CFD-Handel. Mit CFDs können Sie Short-Positionen (Verkaufen) eröffnen, Hebel nutzen und Bruchteile von Aktien kaufen. Zum Beispiel können Sie bei eToro schon ab $50 in eine Aktie investieren, die tatsächlich $1.000 kostet.

* Bitte beachten: Alle Trades von Kunden, die unter der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) gehandelt werden, werden als CFDs ausgeführt, ohne Eigentum an den zugrunde liegenden Basiswert.

Einige unserer beliebtesten Aktien sind:

