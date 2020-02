Money- und Risikomanagement – So begrenzen Sie Ihr Risiko

Money- und Risikomanagement ist einer der wichtigsten Aspekte des Börsenhandels. Die aktive Steuerung des Kapitaleinsatzes, der Positionsgröße und der Risikokontrolle soll Anleger ermöglichen, anfängliche Verluste klein zu halten und anfallende Gewinne möglichst lange laufen zu lassen.

wikifolio-Traderin Doris Beer aka "TraderLady" praktiziert einen außergewöhnlich konsequenten Ansatz des Risiko- und Money Managements in ihren wikifolios.

Die Basis für die erfolgreiche Steuerung der Risiken ist es, sich bewusst zu machen, wie das Kapital aktuell verteilt ist, und wie hoch im schlimmsten Fall die Verluste ausfallen können. Jeder Anleger sollte für sich selbst Money- und Risikomanagement Regeln auf Basis seines geplanten Kapitaleinsatzes und seiner Risikobereitschaft definieren. Naheliegend ist, die einfache Faustregel "Riskieren Sie nie mehr, als Sie entbehren können" heranzuziehen. Zusätzlich können konsequent gesetzte Stoppmarken Verluste entsprechend begrenzen. Detaillierter ist dann die standardisierte Bewertung von Chancen und Risiken oder gar die Berechnung eines Risiko-Koeffizienten.

Diversifikation: Breite Streuung im Portfolio

Die Streuung der Investments im Portfolio kann wesentlich zu einer Reduktion des Risikos beitragen. Sinnvoll ist in erster Linie die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen, die sich hinsichtlich ihrer Dynamik unterscheiden. Ein Beispiel wäre ein Anlagemix aus ETFs, Aktien und dynamischeren Anlageformen wie Zertifikaten. Innerhalb einer Anlageklasse kann wiederum geographisch nach unterschiedlichen Märkten oder nach Branchen bzw. Themen diversifiziert werden.

Stopp-Loss-Marken: Verluste konsequent begrenzen

Im Zuge einer Investition sollte auch bereits darüber nachgedacht werden, welchen Verlust man in Kauf nehmen möchte. Die Höhe des Stopp-Loss-Betrages sollte immer an die Volatilität des Wertes angepasst sein und auch die Schwankungsbreite des Marktes berücksichtigen. Zu konservative Stopp-Loss-Ziele können sonst bereits bei normalen Marktbewegungen ausgelöst werden und zu einer hohen Zahl an möglicherweise ungewollten Transaktionen führen.

Hedging: Mit Gegenpositionen absichern

Gerade in unsicheren Marktphasen können Investitionen mit Gegenpositionen abgesichert werden. Instrumente um Investitionen in Aktien abzusichern sind beispielsweise entsprechende Short-ETFs. So können Verluste in bestimmten Einzelwerten durch Short-Produkte auf den entsprechenden Index abgefedert werden. Hedging kann auch eins zu eins passieren, wobei eine Aktie mit dem der Aktie entsprechenden Short-Produkt in derselben Investitionshöhe abgesichert wird. Dies hat allerdings ein Nullsummenspiel zur Folge und sollte nur passieren, wenn trotz einer unsicheren Marktphase die Aktie im Portfolio verbleiben soll.

In Cash gehen: Abverkauf bei bestimmten Signalen

Eine Alternative zum Hedging stellt der Abverkauf von Positionen dar. Kündigt sich eine kritische Marktphase an, verkauft Doris Beer im Rahmen einiger Ihrer Handelsstrategien alle Werte aus dem Portfolio. Um den richtigen Zeitpunkt zu finden, bedient sie sich der der trendtechnischen Analyse: "Ich verwende dazu zwei gleitende Durchschnitte auf einen Aktienindex, der mein Anlageuniversum repräsentiert. Befindet sich der Aktienindex unterhalb der gleitenden Durchschnitte, werden grundsätzlich alle Positionen im Portfolio verkauft," beschreibt die Traderin ihren Ansatz. Und weiter: "Bereits mit dieser einfachen Sicherungsmaßnahme lassen sich Verluste in einer ausgeprägten Baisse begrenzen."

Blicken Sie Doris Beer über die Schulter!

Lernen Sie das Money- und Risiko Management von Doris Beer in ihrem wikifolio "RS Handelssystem" kennen und holen Sie sich hilfreiche Tipps & Tricks für Ihre persönliche Verlustbegrenzung.

