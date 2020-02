Was Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Portfolios beachten sollten

Die Strategie hinter dem Anlagemix für das eigene Wertpapierportfolio zu definieren ist nicht einfach. Die Entscheidungen, die bei der grundsätzlichen Ausrichtung des Portfolios zu treffen sind, sind sehr individuell. Dennoch gibt es Eckpunkte, die jeder bei der Erstellung eines eigenen Portfolios für sich definieren sollte und einige Tipps, die die Basis für einen langfristigen Erfolg schaffen können. Generell sollte man sich hierfür genug Zeit nehmen, sich passender Literatur widmen, einigen Profis über die Schulter blicken und gegebenenfalls Unterstützung beim Profi suchen.

Manfred Stiegel, Firmeninhaber und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung MS Finance Support, veröffentlicht seine Handelsstrategien als "MSFinanceSupp"seit Anfang 2014 auf wikifolio.com und macht sie so für jeden zugänglich.

Basis für das eigene Portfolio

Entscheidend für die Erstellung des Portfolios ist, so Manfred Stiegel, die individuelle Gewinnerwartung - ob man regelmäßige Erträge möchte oder auch mit Rückschlägen in Bezug auf das eingesetzte Kapital zurechtkommt. Gerade an der Börse sollte nicht von stetigem Einkommen ausgegangen werden.

Bei der Erstellung eines Portfolios und vor jeder Investition sollte sich der Anleger folgende allgemeine Fragen stellen:

• Wie viel Geld habe ich in meiner aktuellen Lebenssituation zur Verfügung? Dies wirkt sich auf die grundsätzliche Größe des Portfolios und damit die Anlage-Möglichkeiten aus.

• Wie lange ist die maximale Anlagedauer? Wer Aktien als langfristiges Investment sieht, muss auch mit der entsprechenden Bindung des Kapitals rechnen.

• Welche Anlageziele möchte ich verfolgen und wie hoch ist meine Risikobereitschaft? Grundsätzlich bedeutet eine hohe Rendite auch ein höheres Risiko.

• Welche Erfahrungen habe ich bereits mit einzelnen Anlageklassen? Finanzinstrumente, die im Portfolio landen, müssen nachvollziehbar und verständlich sein.

Sind all diese Fragen geklärt, ergibt sich automatisch die Basis des Portfolios, für das im Anschluss die entsprechenden Einzelwerte ausgewählt werden können.

Tipps für nachhaltigen Erfolg

Richtige "Geheimtipps" für die Erstellung des eigenen Portfolios gibt es laut Anlageprofi Manfred Stiegel nicht. Erfolg an der Börse zu haben, bedeutet harte Arbeit, gute Nerven und vor allem Disziplin. Es gibt aber dennoch ein paar einfache Grundsätze, die es zu beachten gilt:

• Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.

• Keinesfalls in einen fallenden Aktienkurs einfach so kaufen ("Niemals in ein fallendes Messer greifen")

• Niemals unter Zwang versuchen, Verluste mit neuen Gewinnen ausgleichen zu wollen

Eine gute Strategie, Mut, Selbstvertrauen und Disziplin. Das ist die Basis für einen dauerhaften Erfolg!

