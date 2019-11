Vermögensaufbau

Das andauernde Niedrigzinsumfeld stellt Sparer vor Herausforderungen: Wer sein Geld auf dem Sparbuch oder Festgeldkonto parkt, der bekommt kaum noch Zinsen auf sein Erspartes. Da auf absehbare Zeit also keine soliden Renditen mehr zu erwarten sind, müssen sich auch sicherheitsorientierte Anleger nach Alternativen umschauen. Klar ist: Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, der kommt an Aktien nicht vorbei. Hinzu kommt, dass sich angesichts der fortschreitenden Digitalisierung auch die Ansprüche vieler Anleger ändern, die ihr Geld bequem und zeitsparend investieren möchten. Die Antwort der Finanzbranche auf die veränderten Kundenansprüche: Robo Advisor - eine automatisierte und Vermögensverwaltung.

Mit aktivem Management zum Mehrwert

Zu den deutschen Anbietern in der Robo-Szene gehört auch Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Jedoch unterscheidet sich Solidvest vor allem in einem Punkt von den klassischen Robo Advisors: Während die meisten Robos auf passive Investments wie ETFs setzen, ermöglicht Solidvest Anlegern eine direkte Investition in aktiv gemanagte Einzeltitel aus einem globalen Aktien- und Anleihespektrum und bietet so maximale Transparenz. Zudem können Anleger auch per Sparplan investieren, um das eigene Vermögen regelmäßig und langfristig zu vermehren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die 45-jährige Erfahrung der DJE Kapital am Kapitalmarkt. Die Expertise der zweitgrößten Vermögensverwaltung Deutschlands fließt unmittelbar in die Zusammenstellung des Solidvest-Portfolio mit ein.

Kunden können ihr Depot jederzeit einsehen, sowohl am eigenen Rechner als auch über die Solidvest-App. Auch der Kunde-werden-Prozess ist kinderleicht: Im ersten Schritt wird die passende Anlagestrategie ermittelt - je nach Chance-Risiko-Neigung des Anlegers. Solidvest bietet dabei vier verschiedene Anlagestrategien, die sich in der jeweiligen Gewichtung des Aktien- und Anleihenanteils unterscheiden: Je risikofreudiger ein Anleger, desto höher der Aktienanteil der Anlagestrategie. Darüber hinaus können Anleger anhand zehn individualisierbarer Investmentthemen eigene Schwerpunkte setzen - ob Rohstoffe, Ernährung oder Freizeit & Reisen.

Synergie von Mensch und Roboter

Die Online-Vermögensverwaltungen Solidvest eignet sich insbesondere für Anleger, die sich nicht täglich mit den Kapitalmärkten beschäftigen möchten oder die wenig Fachwissen hinsichtlich Finanzmärkte mitbringen. Die Einzeltitelauswahl, die Entscheidungen über Kauf-und Verkauf wird vom hauseigenen Analystenteam übernommen. Dafür setzt Solidvest auf das Zusammenspiel von technologischen Innovationen, fundierter Unternehmensanalyse, und menschlicher Kompetenz. Gut zu wissen: die Analysten besuchen und sprechen pro Jahr mehr als 900 Unternehmen

Grundlage aller Investmententscheidungen ist die hauseigene FMM-Methode, die fundamentale, monetäre und markttechnische Faktoren an den Märkten berücksichtigt und seit 2014 vollständig digitalisiert ist. Als zukunftsorientierte Online-Vermögensverwaltung macht sich Solidvest auch die Potenziale von Big Data zu Nutze und vereint digitale Prozesse zur Datenanalyse mit der langjährigen Expertise des hauseigenen Research-Teams. Die finale Titelauswahl treffen jedoch immer die erfahrenen Experten - und nicht ein Algorithmus. Denn trotz aller Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt - die Komponente Mensch ist für DJE und Solidvest unersetzlich.

Solidvest vereint in seinem Angebot das Beste aus zwei Welten, sodass Anleger sowohl von der seit 45 Jahren bewährten DJE-Marktexpertise als auch von den Potenzialen der Digitalisierung profitieren. Das langfristige Ziel von Solidvest ist es, Anlegern einen soliden Vermögensaufbau und eine langfristige Wertentwicklung zu ermöglichen - auch in schwierigeren Zeiten. Dafür legt Solidvest besonders viel Wert auf die individuelle Betreuung jedes Anlegers. Das Credo hierbei ist auf jede Frage und Anmerkung eines Kunden einzugehen.

Wer sich selbst vom Angebot überzeugen möchte, kann das Solidvest-Team auch persönlich treffen - zum Beispiel im Rahmen eines Infoabends am 07.11. in Hamburg. Zudem werden regulär persönliche Einzelgespräche in München angeboten, um jegliche Fragen rund um das Angebot von Solidvest beantworten zu können.

