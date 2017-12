State Street Global Advisors – Dem ETF-Pionier vertrauen

State Street Global Advisors - Seit 1993 Erfahrung mit ETFs

Die State Street Global Advisors Company ist einer der größten Vermögensverwalter mit rund 30.000 Mitarbeitern weltweit und Assets under Management von rund 2,0 Bio. US-Dollar. Das Unternehmen bietet neben institutionellen Dienstleistungen unterschiedliche Anlagevehikel für den Handel in den USA, Europa, Asien und Australien. Mehr als 60 Anlagespezialisten sind über die großen Finanzzentren London, Boston, Singapur, Sydney und Tokio verteilt. In Deutschland ist State Street Global Advisors besonders durch ihre über 80 ETFs mit dem Markennamen SPDR bekannt, die an der Deutschen Börse handelbar sind. Diese ETFs bilden eine Vielzahl nationaler und internationaler Indizes im Aktien- und Rentenmarkt nach. State Street Global Advisors gilt als Vorreiter bei dieser Anlagegattung: Bereits im Jahr 1993 wurde der erste ETF mit großem Erfolg aufgelegt.

Mit den SPDR-ETF-Plattform bietet der Vermögensverwalter seinen Kunden flexible Anlagelösungen, mit denen unterschiedliche Investmentstrategien präzise umgesetzt werden können. Basierend auf der über 35-jährigen Erfahrung und Expertise bei indexbasierten Anlagelösungen umfasst die Fondsfamilie der SPDR-ETFs derzeit über 271 Produkte. Alleine das von State Street Global Advisors verwaltete ETF-Vermögen liegt weltweit bei rund 460 Mrd. US-Dollar.

Flexibel und unkompliziert mit ETFs anlegen

Im Vergleich zu Aktien, Anleihen oder aktiv gemanagten Fonds sind ETFs eine noch relativ junge Anlagegattung, die sich in den letzten Jahren aber zunehmender Beliebtheit erfreut. Dafür sorgt die Kombination aus einer hohen Transparenz hinsichtlich der Basiswerte, in die investiert wird, vergleichsweise überschaubaren Kosten und einer guten Handelbarkeit. Durch die Attraktivität des Anlageinstruments und die steigende Nachfrage der Investoren ist das Angebot für ETFs sehr breit gefächert. Brachten die Anbieter in den Anfangsjahren zunächst vor allem Anlageinstrumente zu den großen Aktienindizes wie DAX, EUROSTOXX und Co. heraus, folgten bald zahlreiche Emissionen zu Renten- und Rohstoffindizes. Mittlerweile umfasst das Angebot auch diverse Produkte auf Themen- und Strategieindizes. Zur Umsetzung der eigenen Investmentziele gibt es somit sehr flexible Lösungen.

Anders als bei den klassischen Investmentfonds besteht das Anlageziel beim ETF jedoch nicht darin, eine höhere Rendite und/oder ein niedrigeres Risiko in Relation zu einer Benchmark zu erzielen. Vielmehr ist es das Ziel, die Wertentwicklung eines Index möglichst genau nachzuvollziehen. Dies geschieht durch passive Nachbildung der jeweiligen Indexzusammensetzung. Gleichzeitig wirkt sich der niedrigere Managementaufwand des passiven Anlageansatzes positiv auf die Kostenstruktur des ETFs aus: Der bei vielen Fonds übliche Ausgabeaufschlag entfällt und die Verwaltungsgebühren sind deutlich geringer. Zudem können die ETF-Anteile im laufenden Börsenhandel erworben und veräußert werden. Anbieter wie State Street Global Advisors bieten dafür einen besonderen Service. Jeder SPDR-ETF hat eigene oder offizielle Market Maker, die für eine hohe Liquidität und faire Spreads beim An- und Verkauf sorgen. Das ist ein weiterer, nicht zu unterschätzender Kostenvorteil gegenüber klassischen Investmentfonds, für die in vielen Fällen nur einmal täglich An- und Verkaufskurse ermittelt werden.

Da bei ETFs meist eine im Verhältnis zum Indexwert kleinere Stückelung gewählt wird, können auch Kleinanleger mit geringen Budgets über Asset-Grenzen hinweg breit gestreut investieren und den ohnehin deutlich positiven Diversifikationseffekt einer indexbasierten Anlage zusätzlich noch verstärken. Anders als bei Indexzertifikaten, die rechtlich als Schuldverschreibungen des Emittenten gelten und somit einem Ausfall- oder Emittentenrisiko unterliegen, stellen ETFs zudem Sondervermögen dar. Damit sind sie ebenso wie klassische Investmentfonds vor einer etwaigen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten geschützt.

Fixed Income über ETFs

In Niedrigzinsphasen stehen ertragsorientierte Festzins-Anleger vor großen Herausforderungen. Neben geringen kontinuierlichen Erträgen sind sie nämlich dem erhöhten Risiko von Kursverlusten bei Zinssteigerungen ausgesetzt. Und die Anzeichen, dass die großen Zentralbanken ihre expansiven geldpolitischen Maßnahmen weiter zurücknehmen, verdichten sich. In den USA läuft inzwischen schon die vierte Phase des sogenannten "Tapering", und im nächsten Jahr könnten die Wertpapierkäufe gleich von mehreren großen Notenbanken, bspw. von der EZB und der Bank of Japan, weiter zurückgeführt werden. Da die einzelnen Gattungen festverzinslicher Wertpapiere sehr unterschiedlich auf die Änderungen des Markt- und Zinsumfelds reagieren, dürfte sich ein ausschließlicher Fokus auf Kernanlagen wie beispielsweise auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade, aus Chance-Risiko-Erwägungen als nicht ausreichend erweisen. Vielmehr bedarf es ergänzend hierzu Anlagen, die ein zusätzliches Potenzial auf Renditesteigerungen bieten, wie etwa Wandelanleihen oder Anleihen aus Schwellenländern. Eine große Hilfe dabei stellen ETFs, beispielsweise von SPDR, dar, mit denen Duration und Rendite eines Anleihenportfolios flexibel, transparent, präzise, diversifiziert und kostengünstig gesteuert werden können.

Bildquelle: State Street