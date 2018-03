Die richtige Anlagestrategie für den Rentenmarkt

Kernstrategie im Rentenmarkt

Im Rahmen ihrer Kernstrategie für den festverzinslichen Anlagebereich konzentrieren sich die Experten von State Street Global Advisors auf Anleihen mit Investment Grade (mindestens "BBB-"). Denn hier besteht ein relativ geringes Risiko eines Zahlungsausfalls des Emittenten. Um zusätzliche Renditechancen zu nutzen, können Kernportfolios darüber hinaus nach Art, Region oder Laufzeit der festverzinslichen Anlage diversifiziert werden. Durch das seit der Finanzkrise in vielen Fällen gestiegene Ausfallrisiko aufgrund höherer Verschuldungsgrade in Relation zum BIP und teilweise negativer Renditen von Staatspapieren versuchen Anleger verstärkt, Zusatzerträge mit Unternehmensanleihen zu erzielen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Emissionen von Unternehmensanleihen stark gestiegen, so dass auch dieser Sektor eine breite Vielfalt bietet. Unternehmensanleihen weisen in den meisten Fällen eine bessere Verzinsung auf als Staatsanleihen, was jedoch mit einem höheren Ausfallrisiko einhergeht. Im Rahmen der regionalen Diversifikation bietet es sich an, mit globalen oder regionalen Anleihen abseits des Heimatmarktes die unterschiedlichen Zinsniveaus und Entwicklungen verschiedener Wirtschaftssektoren zu nutzen. Eine an der Laufzeit von Papieren orientierte Struktur - das sogenannte Durationsmanagement - gewinnt gerade vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden geldpolitischen Straffung an Bedeutung: Denn die Kurse von Langläufern sind stärker von steigenden Zinsen betroffen, als dies bei Papieren am kurzen Ende der Fall ist.

ETFs im festverzinslichen Kernportfolio

Für den Aufbau festverzinslicher Kernportfolios stellen ETFs interessante Anlagealternativen dar. Damit können auch Privatanleger in diese Anlageklasse investieren, die bislang für kleinere Anlagesummen schwer zugänglich war. So bietet SPDR eine riesige Auswahl an flexiblen ETF-Anlagen, mit denen Portfolioanpassungen anhand von Laufzeit, Bonität oder Währung zügig umsetzbar sind. Durch den fortlaufenden Handel an den Börsen sind ETFs außerdem schnell zu veräußern und können so Teil eines Liquiditätsmanagements sein. Hervorzuheben ist auch die hohe Präzision, mit der Anleger ihre Investments steuern können: Die SPDR-Produktpalette von Investment Grade ETFs bildet im Rahmen ihrer Staatsanleihe- und Unternehmensanleihefonds eine einzige Indexfamilie nach. Damit wird sichergestellt, dass es zu keinen Überschneidungen oder Doppelungen von Anleihen zwischen den Segmenten kommt. Besonders Privatanleger profitieren von den vergleichsweise geringen Kosten der ETFs gegenüber einer Direktanlage oder der Investition über einen klassischen Rentenfonds.

Mehr Rendite durch Diversifikation

Um im Niedrigzinsumfeld positive Erträge zu erzielen, werden Anleger die Risikostruktur ihrer Fixed Income-Portfolios überprüfen müssen. Eine Option sind ETFs, die in Hochzinsanleihen investieren. Das Rating von Hochzinsanleihen liegt jedoch unter dem Investment Grade, so dass der höhere Kupon demnach mit einem größeren Risiko erkauft werden muss. Potenzial für mehr Rendite bieten zudem Schwellenmarktanleihen, die in Lokalwährung und Hartwährung erworben werden können. Bei Schuldtiteln in Lokalwährung müssen Anleger das damit einhergehende Währungsrisiko beachten: Eine Abwertung der Lokalwährung reduziert den Wert ihrer Anleihe. Bei "Weichwährungen" kann dieser Effekt den Kupon mitunter sogar überkompensieren. Dafür ist der Diversifikationseffekt enorm: Schwellenmarktanleihen in Lokalwährung weisen in der Regel nur eine sehr geringe Korrelation zu den Anleihemärkten der Industrieländer auf. Zu beachten ist dabei, dass Schwellenmarktanleihen in Hartwährung zumeist auf US-Dollar lauten. Euro-Anleger unterliegen somit auch hier einem Währungsrisiko. Zudem besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko, da die Emittenten aus Schwellenmärkten für externe Schocks wie beispielsweise eine plötzliche Abwertung ihrer Währung gegenüber dem US-Dollar anfällig sind.

Ein weiteres beliebtes Mittel zur Renditeoptimierung sind Wandelanleihen, die ein Hybrid aus Aktie und festverzinslichem Wertpapier darstellen. Anleger greifen auf diese Anlageform zurück, um Verlustrisiken und Volatilität von Aktienengagements zu reduzieren. Während es in der Vergangenheit für Privatanleger eher schwer und kostenintensiv war, Wandelanleihen zu erwerben, gibt es mittlerweile günstige Alternativen über Investmentfonds und ETFs. Wegen der Option auf einen Aktienbezug können Wandler auch von steigenden Kursen bei den unterlegten Aktien profitieren.

Portfoliodiversifikation - Vorteil ETF!

ETFs stellen nicht nur ein kostengünstiges Diversifikationsinstrument dar, sondern sie bieten vielfach die einzige Möglichkeit eines passiven, flexiblen und kostengünstigen Engagements in Nischenmärkten. Durch die hohe Liquidität dieses Anlageinstruments können zudem auch in volatilen Schwellen- und Nischenmärkten Portfolioanpassungen schnell umgesetzt werden. Durch eine zielgerichtete Mischung lassen sich dank der Transparenz von ETFs Risiken wie die Überschneidung von Positionen, die Übergewichtung von Regionen, sowie das Emittenten- und Laufzeitrisiko reduzieren oder sogar vermeiden.

Bildquelle: DD Images / Shutterstock.com