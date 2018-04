Clever investieren mit ETFs von State Street Global Advisors

Immer im Fokus: die Bedürfnisse der Anleger

State Street Global Advisors ist ein führender Spezialist für ETFs: In Deutschland hat sich der Vermögensverwalter mit seinen Anlageprodukten, die unter dem Namen SPDR an der Deutschen Börse handelbar sind, zu einem Marktführer entwickelt. Die große Produktpalette der SPDR-ETFs bildet viele nationale und internationale Indizes im Aktien- und Rentenbereich ab. Dabei stehen stets die Bedürfnisse der Anleger im Vordergrund: Das Spezialistenteam baut nur ETF-Engagements auf, die den Anlegern einen Mehrwert im Hinblick auf Diversifikationsmöglichkeiten, Renditepotenzialen oder Risikosteuerung bringen. Beleg hierfür sind viele innovative Neuheiten: 2014 wurde beispielsweise der erste ETF aufgelegt, der einen Index aus weltweit verfügbaren Wandelanleihen nachbildet.

Anleger vertrauen auf die über 35-jährige Erfahrung und das spezielle Know-how von State Street Global Advisors bei indexbasierten Anlagelösungen. Alleine das verwaltete ETF-Vermögen liegt weltweit bei rund 460 Mrd. US-Dollar. Die Fondsfamilie der SPDR-ETFs umfasst derzeit über 271 Produkte und bietet einen einfachen und kostengünstigen Zugang - sowohl für institutionelle als auch für private Anleger: Sie können während der Handelszeiten wie Aktien an den regulierten Börsen gekauft und verkauft werden. Für jedes Produkt gibt es eigene oder offizielle Market Maker, die regelmäßig faire An- und Verkaufskurse stellen. Sämtliche ETFs von SPDR in Europa sind physisch mit den entsprechenden Wertpapieren unterlegt, auf Swaps zur Nachbildung wird verzichtet.

Renten-ETFs für jede Risikoneigung

Anleger können bei Fixed-Income-ETFs der SPDR-Produktpalette mit Fondsdomizil in Europa unter vielen Anlageoptionen wählen. Je nach Risikoneigung gibt es defensive Produkte wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade oder die spekulativeren, hochverzinslichen Unternehmensanleihen ohne Investment Grade sowie Schwellenmarktanleihen. Sogar Lokalwährungsanleihen der Schwellenmärkte oder Wandelanleihen werden angeboten. Hier stößt State Street Global Advisors in eine Marktlücke: Denn diese sehr zielgerichteten Engagements konnten in der Vergangenheit nur über aktiv verwaltete Produkte, wie beispielsweise klassische Investmentfonds, nachgebildet werden. Damit ist State Street Global Advisors einer von nur wenigen ETF-Anbietern in Europa, die eine derart umfangreiche Auswahl an physisch nachgebildeten Fixed Income-Engagements bieten.

Genaue und kostengünstige Indexnachbildung

Alle SPDR-Produkte verfolgen das Ziel, den zugrunde gelegten Index so exakt und kostengünstig wie möglich nachzubilden. Besonders im Rentenbereich beinhalten viele Marktindizes jedoch Papiere, die wenig liquide sind und somit quasi nicht zum Kauf zur Verfügung stehen. Eine vollständige physische Nachbildung eines Index ist dann entweder gar nicht möglich oder es fallen hohe Transaktionskosten an. In diesen Fällen verfolgt State Street Global Advisors einen sehr innovativen Ansatz: Mit dem Stratified Sampling, einer Art Stichprobenauswahl, wird anhand von quantitativen und fundamentalen Analyse-Methoden ein Portfolio konstruiert, das die wesentlichen Merkmale der Benchmark aufweist. Der Index wird hierbei in Risikoelemente aufgeteilt, wie beispielsweise das Renditekurvenrisiko, das Währungsrisiko oder das Bonitätsrisiko. Das Stratified Sampling hat sich in der Praxis im Vergleich zu theoretischen Optimierungsmethoden als eine kostengünstige und erfolgreiche Variante behauptet. Durch die langjährige Erfahrung mit Fixed-Income-ETFs verfügt das Team von State Street Global Advisors über ein tiefgreifendes Verständnis der Märkte. Dabei arbeiten die für Festzinsanlagen zuständigen Portfoliomanager eng mit dem Handelsteam zusammen, um niedrige Transaktionskosten für die Anleger zu gewährleisten.

Kosteneffizient in Sektoren investieren

Neben der großen Expertise bei Fixed-Income-Anlagen verfügt das Team von State Street Global Advisors auch im Aktienbereich über eine umfangreiche Erfahrung. Gerade hinsichtlich der Sektor-ETFs, mit denen Investoren indexbasierte Anlagestrategien kosteneffizient, schnell und unkompliziert umsetzen können, zählt die ETF-Plattform SPDR von State Street Global Advisors zu den global führenden Angeboten. Im Rahmen einer Sektorrotationsstrategie können die Anleger durch Rückgriff auf die Produkte die einzelnen Branchen in ihrem Portfolio in Abhängigkeit von der individuellen Konjunktureinschätzung über- oder untergewichten und damit das Portfolio zyklisch optimieren. Aber auch andere Investmentstrategien unterschiedlichster Ausprägung können mit Hilfe dieser ETFs flexibel, präzise und einfach abgebildet werden. Die SPDR-Produktpalette bietet hierfür eine große Auswahl an physisch nachgebildeten Sektor-ETFs für die USA, Europa und weitere internationale Märkte. Das von State Street Global Advisors verwaltete Vermögen in dieser Anlageklasse beläuft sich auf rund 150 Mrd. US-Dollar.

Bildquelle: Oatawa / Shutterstock.com