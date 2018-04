MIFID II - Zuwendungen

Die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente "MiFID II" wurde als Reaktion auf die Finanzkrise erlassen und zielt darauf ab, Regelungslücken der Richtlinie 2004/39/EG "MiFID" aus dem Jahr 2004 zu schließen. Zu den Hauptzielen der MiFID II zählen unter anderem, die Finanzmärkte und Finanzinstrumente stärker zu regulieren, die Transparenz der Märkte zu verstärken und Anleger - insbesondere Kleinanleger - unter einen erweiterten Schutz zu stellen. Eine maßgebliche Änderung der MiFID II betrifft den Umgang mit Zuwendungen.

Was fällt unter den Begriff Zuwendungen?

Es ist zwischen der Gewährung und dem Einbehalt von Zuwendungszahlungen zu unterscheiden.

Die Gewährung von Zuwendungszahlungen hängt zum einen an der Lizenz der gewährenden Partei und an den engen Vorgaben des Gesetzgebers (zur Einstufung von reinen Verwaltungsgesellschaften/ Kapitalanlagegesellschaften unter der Regulierung MiFID II-siehe unten). Grundsätzlich ist die Zahlung von Zuwendungen unabhängig der Vertriebsart weiterhin möglich. So wird in bestimmten Vertriebsarten der Einbehalt von Zuwendungen - mit Ausnahme "geringfügiger nicht-monetärer Zuwendungen" - gänzlich ausgeschlossen, während er in anderen Vertriebsarten an enge Vorgaben geknüpft ist. Jedoch ist zu prüfen, ob der Empfänger der Zuwendungen - in Abhängigkeit der Vertriebsstruktur - weiterhin Zuwendungen einbehalten darf.

Bildquelle: IPConcept