Aktienanleihen, Discount- und Bonuszertifikate

1. Discount-Zertifikat:

Was ist ein Discount-Zertifikat?

Mit Discount-Zertifikaten investieren Anleger mit einem Preisabschlag oder Discount gegenüber dem aktuellen Börsenkurs in einen Basiswert. Für diesen Rabatt ist die maximale Gewinnchance des Discount-Zertifikats durch einen Höchstbetrag begrenzt. Dieser Höchstbetrag entspricht einem bestimmten Kurs des Basiswerts, dem Cap. Einerseits gilt: Je niedriger der Cap (und somit der Höchstbetrag), desto höher der Discount. Dieser Discount schützt Anleger begrenzt gegen Kursverluste des Basiswerts und ermöglicht positive Renditen bereits bei seitwärtstendierenden und sogar leicht fallenden Kursen. Andererseits gilt: Je höher der Cap (und somit der Höchstbetrag), desto höher der maximal mögliche Ertrag.

Wann könnte die Anlage in ein Discount-Zertifikat interessant sein?

Anleger könnten sich für ein Discount-Zertifikat entscheiden, wenn sie davon ausgehen, dass sich der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts während der Laufzeit nicht wesentlich verändert - also weder stark steigt noch stark fällt. Mit Discount-Zertifikaten lässt sich im Gegensatz zu einem Direktinvestment bereits bei stagnierenden Kursen eines Basiswerts eine positive Rendite erzielen. Wer damit rechnet, dass der Kurs eines Basiswerts nicht über ein bestimmtes Niveau hinaus steigt, findet in einem Discount-Zertifikat mit einem Cap auf eben diesem Kursniveau eine Alternative zum Direktinvestment. Notiert die Aktie am Bewertungstag hingegen (deutlich) unter ihrem Startkurs, sind Kapitalverluste bis hin zum Totalverlust möglich.

2. Aktienanleihe:

Was ist eine Aktienanleihe?

Eine Aktienanleihe ist ein Wertpapier mit festen Zinszahlungen - allerdings mit einer Besonderheit: Erst am Ende der Laufzeit entscheidet sich, ob Anlegern der Nennwert zu 100 Prozent zurückgezahlt oder stattdessen eine festgelegte Anzahl der zugrunde liegenden Aktie geliefert wird. Bei Indexanleihen erfolgt stattdessen in der Regel ein gleichwertiger Barausgleich. Wie herkömmliche Anleihen zahlen Aktienanleihen einen festen Zinskupon aus. Er ist von der Preisentwicklung des Basiswerts unabhängig und liegt in der Regel deutlich über dem Marktzinsniveau. Damit wird der Anleger dafür entlohnt, dass er das Kursrisiko der zugrunde liegenden Aktie übernimmt. Die Zinszahlung erfolgt je nach Ausgestaltung des Produkts in einer Summe am Laufzeitende oder zu vorgezogenen Zinsterminen (dann üblicherweise einmal jährlich).

Wann könnte die Anlage in eine Aktienanleihe interessant sein?

Anleger könnten am Gewinn einer Aktienanleihe teilhaben, wenn sie davon ausgehen, dass sich der Kurs der zugrunde liegenden Aktie während der Laufzeit nicht wesentlich verändert. Welche Kursmarke nicht unterschritten werden sollte, definiert der Basispreis der Aktienanleihe: Solange die Aktie am Bewertungstag darauf oder darüber notiert, realisieren Anleger immer einen Rückzahlungsbetrag, der den vollständigen Nennwert der Aktienanleihe umfasst. Zusätzlich erhält der Anleger den festen Zinskupon, dessen Höhe abhängig von der Restlaufzeit des Zertifikats beim Kauf ist. Notiert die Aktie am Bewertungstag hingegen unter dem Basispreis, sind Kapitalverluste bis hin zum Totalverlust möglich.

3. Bonus-Cap-Zertifikat:

Was ist ein Bonus-Cap-Zertifikat?

Mit Bonus-Cap-Zertifikaten können Anleger auch dann eine positive Rendite erzielen, wenn sich ein Basiswert lediglich seitwärts oder sogar leicht abwärts bewegt. Ein Bonus-Cap-Zertifikat zahlt am Laufzeitende einen bekannten Bonusbetrag zurück, wenn eine bestimmte Kursschwelle (Barriere) während der Laufzeit niemals durch den Kursverlauf des Basiswerts berührt oder unterschritten wird. Neben der Barriere existiert ein Cap, der die maximale Rückzahlungshöhe und damit auch die maximal erzielbare Rendite limitiert. Häufig wird der Cap auf Höhe des Bonuslevels fixiert. Dann entspricht die Bonusrendite dem maximal erzielbaren Ertrag. Steigt der Kurs des Basiswertes bis zum Bewertungstag über das Cap-Niveau hinaus an, partizipieren Anleger nicht an dieser Wertentwicklung. Im Gegenzug fällt der Abstand zwischen Barriere und Kurs des Basiswertes bei Bonus-Cap-Zertifikaten zum Zeitpunkt der Emission meist größer aus. Sollte dagegen die Barriere ein- oder mehrfach zu einem beliebigen Zeitpunkt verletzt werden, dann entfällt der Anspruch auf den Bonusbetrag und es verhält sich analog zum Basiswert. In diesem Szenario sind Verluste bis hin zum Totalverlust möglich.

Wann könnte die Anlage in ein Bonus-Cap-Zertifikat interessant sein?

Anleger könnten sich für ein Bonus-Cap-Zertifikat entscheiden, wenn sie davon ausgehen, dass der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts während der Laufzeit nur leicht steigt oder sich lediglich seitwärts entwickelt - denn solange der Kurs des Basiswerts niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, erhalten sie unabhängig von der tatsächlichen Kursentwicklung mindestens den festen Bonusbetrag.

Jetzt kostenfrei auf mein-zertifikat.de registrieren und unverbindlich eigenes Anlagezertifikat erstellen.

Bildquelle: RTimages / Shutterstock.com, Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com