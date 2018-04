Wirtschaftswachstum und attraktive Bewertungen

Lange Zeit stellte dieses - bisweilen sogar aufsehenerregende - Wachstum eines der herausragenden Merkmale dar und wurde häufig in der Liste der Vorteile für Investitionen in diese Regionen aufgeführt. Wie bei allen Märkten gibt es ein makroökonomisches Risiko, allerdings erweisen sich diese Märkte normalerweise als robust, selbst wenn sie durch externe Ereignisse und Faktoren erschüttert werden. Zwar gibt es immer eine Reaktion, aber die Normalität kehrt, gestützt durch die starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten, rasch zurück. Diese dynamischen Volkswirtschaften unterstützen wichtige Wachstumsmotoren - indem sie es Unternehmen ermöglichen, Gewinner auf den Weltmärkten zu werden, und das Wachstum der Konsumgüterbranche in den Schwellenländern weiter verstärken.

Attraktive Bewertungen

Für uns als Investoren ist es am wichtigsten, Anlagen zu finden, mit denen wir von diesen günstigen wirtschaftlichen Bedingungen und dem dadurch angekurbelten Unternehmenswachstum profitieren, und zwar zu einem deutlich geringeren Preis als dem, den wir für entsprechende Anlagen in Industrieländern zahlen würden. Dies kann man sehr deutlich an dem in der Grafik dargestellten großen Unterschied im Kurs-Gewinn-Verhältnis erkennen. Vor allem handelt es sich dabei um ein Szenario, das wir als nachhaltig ansehen. Anhaltend attraktive Bewertungen ermutigen ausländische Investitionen und dürften sich auf Dauer förderlich auf das Wirtschaftswachstum und die demografische Entwicklung der Region auswirken.

Schwellenländer und Entwicklungsländer vs. Industrieländer1

Jährliches reales BIP-Wachstum (in %), 2015-2019G

Vergleich Kurs-Gewinn Verhältnis (nächste 12 Monate)2,3

Stand: 30.06.2017.

1Quelle: Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database, April 2017.

2Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) misst den zukünftigen Kurs in Relation zum Gewinn basierend auf den für die nächsten 12 Monate prognostizierten Erträgen (NTM - Next Twelve Months).

3Quelle: MSCI via Bloomberg. Schwellenmärkte dargestellt anhand des MSCI Emerging Markets Index, Industrieländer dargestellt anhand des MSCI World Index und Industrieländer ohne USA dargestellt anhand des MSCI World Index ohne USA GR USD Index.

Bildquelle: bleakstar / Shutterstock.com