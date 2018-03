Risiken kennen und managen

Das Risiko kennen und managen

Wer es einmal zum Profi-Trader bringen will, muss vor allem eines lernen: Die Kalkulation des Risikos. Denn jeder Trade, egal wie sicher er zu sein scheint, ist zu einem gewissen Grad riskant. Glücklicherweise gibt es jedoch Mittel und Wege dieses Risiko gekonnt zu managen.

Stop-Loss

Rote Zahlen, vor allem dann, wenn sie unverhofft kommen, sind in der Regel die natürlichen Feinde des Traders. Für viele Profi-Anleger ist es daher selbstverständlich, sich vor überraschenden Verlusten durch eine sogenannte Stop-Loss abzusichern. Viele Broker ermöglichen es ihren Anlegern, für ihre Trades eine Stop-Loss-Grenze zu setzen. Dabei können Trader einen Kurswert angeben, bei dem sie ihre Position sofort schließen wollen, um weitere Verluste zu vermeiden. Fällt der Kurs der Anlage unter diese Grenze, wird das Produkt automatisch verkauft, ohne dass der Trader noch irgendetwas tun muss. Bei manchen Brokern wird aber auch eine abgeänderte Form des Stop-Loss genutzt. Zum Beispiel wird dies bei ayondo im Bereich des Social Tradings als "Loss Protection" bezeichnet. Der Unterschied zum klassischen Stop-Loss ist, dass die Loss Protection für das ganze Konto gilt.

Take Profit

Das Gegenstück zum Stop-Loss ist das sogenannte Take Profit. Hierbei geben Trader nicht die Grenze des für sie tragbaren Verlusts an, sondern die Grenze des Gewinns, den sie mit dem Trade realisieren möchten. Berührt oder überschreitet der Kurs die Take-Profit-Grenze, wird auch hier die Position automatisch geschlossen, also das Produkt zu dem festgelegten Kurs verkauft. Diese Praktik wird oft auch als "Gewinnmitnahme" bezeichnet. Mit einem Take Profit können sich Trader also ihre Gewinne sichern, um nicht durch zu langes Zögern den Gewinn zu verpassen, wenn der Kurs seine Richtung wieder ändert. Die Kunst beim Take Profit ist es also, den eigenen Wunschgewinn so gut wie möglich mit dem größten tatsächlich realisierten Gewinn der Anlage in Einklang zu bringen.

CFDs sind eine hochriskante Anlagealternative. Ihr Investment unterliegt Risiken. Trade- und Orderausführungen werden ausschließlich durch ayondo markets Limited erbracht. Social Trading Dienstleistungen werden ausschließlich durch die ayondo portfolio management GmbH erbracht.

Bildquelle: Sergey Nivens / Shutterstock.com