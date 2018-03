Sparen für Ihr Kind mit dem Vermögensverwalter VisualVest

Kinder haben in der Regel viele Wünsche und Bedürfnisse, welche mit steigendem Alter üblicherweise immer teurer werden. Um darauf vorbereitet zu sein, sollten Eltern früh mit dem Sparen beginnen. Da sich Sparbuch und Festgeldkonto wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase kaum noch lohnen, stellt das Sparen mit Investmentfonds eine attraktive Alternative dar. Anleger können bereits mit geringen Beträgen an der Entwicklung der Wirtschaft teilhaben und somit gute Renditen erzielen. Bei VisualVest wird dies mit der Eröffnung eines sogenannten "Junior-Depots" ermöglicht.

Als einziger Anbieter auf dem deutschen Markt ermöglicht VisualVest die digitale Depoteröffnung und -verwaltung im Namen des eigenen Kindes. Mit dem Junior-Depot haben Eltern die Möglichkeit, von steuerlichen Vorteilen zu profitieren, da hierbei der Sparerfreibetrag in Höhe von 801 Euro pro Jahr in Anspruch genommen werden kann. Bereits ab 25 Euro Sparbetrag pro Monat können Eltern einen Sparplan für ihr Kind einrichten, eine einmalige Einzahlung ist ab 500 Euro möglich. Die für die Eröffnung erforderliche Identifizierung der Eltern erfolgt bequem online per Video-Ident-Verfahren. Eltern können zudem online jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen, Sparraten anpassen oder das Depot auflösen.

Passgenaue Anlagestrategie aus Investmentfonds

VisualVest bietet breit gestreute Portfolios aus Investmentfonds für unterschiedliche Spartypen an. Eltern können für ihr Kind zwischen den VestFolios aus ETFs und aktiv verwalteten Fonds sowie den GreenFolios aus rein nachhaltigen Investmentfonds wählen. VestFolios bestehen aus bis zu neun weltweit gestreuten Investmentfonds und werden in sieben Risikostufen angeboten. In den VestFolios befinden sich passive Indexfonds (ETFs) oder aktive Investmentfonds, bei denen ein Fondsmanager in bestimmten Situationen aktiv werden und in die Investition eingreifen kann. GreenFolios ermöglichen Ihnen die Investition in nachhaltige Fonds, welche neben den klassischen Kriterien der Geldanlage zusätzlich ethische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Diese Portfolios bestehen aus bis zu acht nachhaltigen Aktien- und Anleihefonds und werden in drei unterschiedlichen Risikostufen angeboten. Als digitaler Vermögensverwalter überwacht VisualVest die Anlagestrategien seiner Kunden stetig und führt bei Marktveränderungen automatisch Optimierungen durch.

Digitale Depoteröffnung

Für die Depoteröffnung beantwortet ein Elternteil einfach die Fragen zum Sparziel, dem einmaligen oder monatlichen Sparbetrag und der Erfahrung mit Investmentfonds. Basierend auf diesen Angaben ermittelt VisualVest eine Anlagestrategie, die zu den individuellen Anforderungen passt. Sowohl die VestFolios als auch die GreenFolios werden in unterschiedlichen Risikoabstufungen angeboten, sodass Eltern eine zu ihrer persönlichen Risikoneigung passende Geldanlage finden. Die jeweilige Risikoklasse bestimmt, ob der Anteil an ertragreichen oder risikoärmeren Anlageklassen innerhalb eines Fonds-Portfolios überwiegt. Das Junior-Depot von VisualVest kann zudem komplett online eröffnet werden. Lediglich die erforderlichen Dokumente werden per Post an die Union Investment Service Bank gesendet.

Zugriff bei Volljährigkeit

Bei Erreichung der Volljährigkeit erhält das Kind Zugang zu seinem Depot. Die Geldanlage kann dann entweder weitergeführt oder die angesparte Summe ausbezahlt werden. Bestehende Sparpläne laufen automatisch weiter, sofern diese nicht ausgesetzt oder beendet werden.

Schnell sein lohnt sich

Eltern, die sich jetzt für ein Junior-Depot entscheiden, erlässt VisualVest die Servicegebühr bis zum 28.02.2018.

