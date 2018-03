Was wäre wenn …? Die volkswirtschaftlichen Szenarien von Schroders

Das Team um Chefvolkswirt Keith Wade sowie Azad Zangana und Craig Botham entwirft mögliche Szenarien, in denen die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage in die Zukunft projiziert wird. Was diese Überlegungen im Vergleich zum aktuellen Basisszenario bedeuten und wie sich diese Gedankenspiele in der realen Weltwirtschaft auswirken würden, verbirgt sich hinter den Überschriften in der folgenden Liste.

Inflation: Anstieg der Preise von Waren und Dienstleistungen im Zeitverlauf

Deflation: Geringeres Wirtschaftswachstum, niedrigere Inflation

Stagflation: Geringeres Wirtschaftswachstum, höhere Inflation

Reflation: Höheres Wirtschaftswachstum, höhere Inflation

Produktivitätsschub: Höheres Wirtschaftswachstum, niedrigere Inflation

Basisszenario

Darum geht es

Das Basisszenario ist die Prognose von Schroders für die voraussichtlich eintretende wirtschaftliche Entwicklung.

So sieht das Szenario aus

Der globale Wirtschaftsaufschwung gewinnt, unterstützt durch die robuste Handelsdynamik, neuen Schwung.

Insgesamt hat Schroders zuletzt die globale Wachstumsprognose für 2018 von 3,0 % auf 3,3 % angehoben.

Für die USA rechnet Schroders nun mit einem Wachstum in Höhe von 2,5 %. Die Prognose für die Eurozone liegt bei 2,3 %.

Auch für Japan und die Schwellenländer werden aktuell positive Wachstumsrevisionen beobachtet.

Für die globale Inflation wird 2018 ein Wert in Höhe von 2,3 % erwartet und Schroders rechnet mit einem Anstieg auf 2,5 % im Jahr 2019. Als wichtiger Treiber wird hier die Entwicklung in den USA gesehen.

Diese Faktoren könnten außerdem wichtig werden

Schroders geht davon aus, dass die US-Notenbank Fed 2018 den Leitzins in drei Schritten auf 2,25 % anheben wird. Für 2019 wird mit einem Zinsniveau in Höhe von 2,5 % gerechnet.

Zudem wird die Fed damit fortfahren, ihre Bilanzsumme weiter zu verkleinern.

In Europa sollte das stärkere Wachstum die Europäische Zentralbank EZB dazu veranlassen, ihr Anleihekaufprogramm im September 2018 zu beenden, was den Weg für Zinsanhebungen im Jahr darauf ebnet.

Großbritannien wird aufgrund des Brexits wohl bis 2019 warten, bis weitere Zinsschritte vorgenommen werden.

In Japan rechnet Schroders mit der Fortführung des Wertpapierankaufprogramms und der Beibehaltung des niedrigen Leitzinses.

Im Bereich der Schwellenländer rechnet Schroders mit weiteren Zinsreduzierungen in Russland und Brasilien.

Auf der Währungsseite geht Schroders davon aus, dass der US-Dollar über den betrachteten Horizont weiter abwerten wird auf ein Niveau von 1,25 zum Euro im Jahr 2019.

Eintrittswahrscheinlichkeit des Basisszenarios:

65%

