Aktien als Präsent: So kann sich Schenken auszahlen

Dieses Geschenk zahlt sich aus

Warum also nicht Aktien oder ETFs schenken? So ein Geschenk steht zwar nicht hübsch verpackt unter dem Weihnachtsbaumoder auf dem Gabentisch, aber langfristig kann es im Gegensatz zu Socken lukrative Effekte haben. Einen guten Überblick, welche Rendite ein Investment in den deutschen Leitindex DAX® erzielen konnte, gibt das DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts. Es belegt: In einem beliebigen 20-Jahres-Zeitraum der vergangenen 50 Jahre – beginnend jeweils Ende Dezember – hätten Anleger eine durchschnittliche Rendite von 8,9 Prozent jährlich auf das angelegte Geld erwirtschaftet.

Wer glaubt, dass man an der Börse immer einen großen Betrag investieren muss, liegt falsch. Tatsächlich kann schon mit 25 Euro pro Monat ein Sparplan eingerichtet werden. Tatsache ist: Jeder Euro für ein Geschenk, den Sie heute in Aktien oder ETFs statt in die Spielzeugkiste stecken, kann sich am Ende um ein Vielfaches mehr für den Beschenkten auszahlen.