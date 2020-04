Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Übergang im Überblick

1- Allgemeines und Hintergründe

1.1 Warum hat die Commerzbank das Zertifikategeschäft verkauft?

Im September 2016 begann die Commerzbank mit der Umsetzung ihrer Strategie „Commerzbank 4.0“, einer Neuausrichtung mit dem Ziel, die Komplexität der Bank zu reduzieren und sich auf die Kerngeschäftsfelder zu fokussieren. Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde beschlossen, den Bereich EMC zu verkaufen. EMC steht für Equity Markets & Commodities und ist ein Bereich im Investment Banking, in dem unter anderem seit ca. 30 Jahren sehr erfolgreich Zertifikate und Optionsscheine für selbstentscheidende Privatanleger in Europa aufgelegt, gehandelt und vermarktet werden.

Mit der Société Générale übernimmt eine Bank das Zertifikategeschäft der Commerzbank, die zu den größten Finanzinstituten in Europa zählt und für ihre Expertise und Innovationskraft im Derivatebereich bekannt ist.

1.2 Wann hat der Übergang stattgefunden?

Der Übergang des Zertifikategeschäftes der Commerzbank auf die Société Générale hat am 30. März 2020 stattgefunden.

1.3 Was zeichnet die Société Générale, den Erwerber des Zertifikategeschäftes der Commerzbank, aus?

Die Société Générale zählt zu den führenden Banken in Europa und hat ihren Sitz in Frankreich. Die Bank wurde im Jahr 1864 gegründet und beschäftigt heute über 149.000 Mitarbeiter in 67 Ländern. In Deutschland eröffnete die Société Générale bereits im Jahr 1886 eine Niederlassung und ist damit eine der ältesten Auslandsbanken in Frankfurt am Main. Mittlerweile beschäftigt die Bank mehr als 3.500 Mitarbeiter in Deutschland. Für Privatanleger bietet die Bank seit 1989 und damit seit über 30 Jahren Zertifikate und Optionsscheine an. Sie zählt damit zu den Pionieren des globalen Zertifikatemarktes und ist eines der führenden Derivatehäuser.