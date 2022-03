Auch bei unklarer Tendenz: Expresschancen voraus

Anleger, die angesichts dieses Umfeldes und der damit verbundenen Unsicherheiten ein Direktinvestment in Aktien scheuen, ziehen daher immer öfter strukturierte Wertpapiere in Betracht. Mit diesen lassen sich Aktienmarktrisiken besser als bei der Direktanlage begrenzen. Sie verfügen über unterschiedlichste Ausgestaltungsmöglichkeiten, die als Stellschrauben für eine Risikojustierung fungieren. Zudem können bei volatilen Märkten die Konditionen aktienbasierter Zertifikate besonders attraktiv ausfallen.

Gerade in seitwärts tendierenden, nur leicht steigenden oder sogar auch in leicht fallenden Aktienmärkten spielen Express-Zertifikate ihre Stärken aus. Sie bieten eine interessante Zinschance einerseits und die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (deshalb „Express“) andererseits. Dafür gehen Anleger im Gegenzug genau definierte Aktienkursrisiken ein.

Grundsätzlich weisen Express-Zertifikate eine feste Laufzeit auf, die jedoch automatisch vorzeitig enden kann. Die Entwicklung eines Basiswerts, beispielsweise einer Aktie, ist hierfür allein ausschlaggebend. Liegt der Aktienkurs am jeweiligen Beobachtungstag auf oder über einer bei Auflage festgelegten Kursschwelle, der Tilgungsschwelle, wird das Zertifikat vorzeitig zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Zinszahlung kann je nach Variante fest oder abhängig von der Entwicklung des Basiswerts sein.

Schließt die Aktie unter der Tilgungsschwelle, läuft das Zertifikat wie vorgesehen weiter. Diese Prüfung erfolgt periodisch wiederkehrend, in der Regel jährlich. Wird das Zertifikat nicht vorzeitig fällig, wird der Kurs der Aktie am letzten Bewertungstag im Verhältnis zu einer tiefer liegenden Kursschwelle, der Barriere, betrachtet. In dieser Hinsicht ist die Barriere ein Ausstattungsmerkmal, das im Idealfall zum Ende der Laufzeit zu Gunsten des Anlegers funktionieren kann. Wird diese nicht unterschritten, erhält der Anleger ebenfalls den Nennbetrag zurück. Andernfalls wird anstelle des Nennbetrags eine festgelegte Anzahl von Aktien geliefert. Das birgt Kursrisiken: Denn deren Gegenwert ist geringer als der Nennbetrag, sprich 100 Prozent.