CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter

Wissenswert: Viele Broker bieten den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) an, einschließlich Kryptowährungen. Das Besondere am CFD-Krypto-Trading ist, dass Kryptowährungen, Indizes, Devisen und Rohstoffe mit Hebel in beide Richtungen gehandelt werden können. Auch Krypto-Aktien und Token lassen sich über CFDs mit Hebel traden. Anders als beim klassischen Börsenhandel erfolgt der Handel nicht über eine Börse, sondern direkt zwischen dem Trader und dem CFD-Broker oder Market Maker.