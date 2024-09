CFD-Krypto Broker Vergleich – die besten Broker im Test

Bitpanda ist eine führende Handelsplattform aus Österreich, die den Handel mit Kryptowährungen, Edelmetallen, Aktien und ETFs ermöglicht. Die Gebühren sind transparent und in die Preise integriert, wobei der Handel mit Kryptowährungen eine Gebühr von 1,49 % enthält. Für Aktien und ETFs fallen 1 € pro Transaktion an.

Mit einer niedrigen Mindestanlage von 1 € für die meisten Anlageklassen ist Bitpanda auch für Kleinanleger attraktiv. Die Plattform ist benutzerfreundlich und bietet Features wie das Bitpanda Savings-Feature und ein Cashback-Programm.

Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, physische Edelmetalle wie Gold zu erwerben, die in der Schweiz gelagert werden. Zudem gibt es den Bitpanda Ecosystem Token (BEST), der Handelsgebühren senken kann. Bitpanda bietet keine Hebelprodukte an, was das Risiko für Nutzer reduziert.

Insgesamt ist Bitpanda eine vielseitige Plattform mit transparenten Kosten und einem breiten Angebot, das sowohl für Anfänger als auch erfahrene Anleger geeignet ist.