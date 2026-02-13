Crypto.com Level-Up: Überblick über das neue Vorteilsprogramm

Das neue Level-Up-Modell gliedert sich in die Stufen Basic, Plus, Pro und Private. Basic bleibt die kostenlose Einstiegsstufe und richtet sich an Nutzer, die ohne finanzielles Commitment starten möchten. Der zentrale Vorteil auf dieser Ebene sind null Handelsgebühren auf Crypto.com, was besonders für alle attraktiv ist, die erste Erfahrungen im Krypto-Trading sammeln wollen, ohne sich von Beginn an mit Gebührenoptimierung beschäftigen zu müssen.

Darüber hinaus positioniert Crypto.com die Stufe Plus als Einstieg für Nutzer, die die Vorteile des Programms gezielter nutzen möchten. Plus eignet sich für alle, die über das reine Testen der Plattform hinausgehen und erste Mehrwerte wie Cashback oder weitere Programm-Perks aktiv erleben wollen. Pro ist der logische nächste Schritt für ambitionierte Nutzer und Krypto-Enthusiasten mit höherer Aktivität, die entsprechend stärker profitieren möchten. Ab diesem Level wird das Programm zu einem Instrument, das bei intensiver Nutzung spürbare finanzielle Effekte erzielen kann. Die höchste Stufe, Private, richtet sich in erster Linie an CRO-Holder mit besonders hohem Engagement. In diesem Segment werden die Vorteile konsequent ausgebaut – etwa durch höhere Vergünstigungen und exklusivere Services, die gezielt auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind.