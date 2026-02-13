Crypto.com Level-Up: Überblick über das neue Vorteilsprogramm
Im Rahmen des Level-Up-Programms werden Nutzer je nach Aktivität und Engagement unterschiedlichen Stufen zugeordnet und erhalten abgestufte Vorteile in den Bereichen Krypto-Trading, Kartenzahlungen, Cashback, Rewards und zusätzliche Services. Mit dem überarbeiteten Level-Up-Programm ersetzt Crypto.com das bisherige, farbcodierte Stufenmodell durch eine deutlich schlankere Struktur. Ziel ist es, Nutzern – von Einsteigern bis hin zu professionellen Krypto-Enthusiasten – einen klaren Rahmen zu bieten, um Handelsgebühren zu senken, Kartenvorteile zu nutzen und attraktive Extras freizuschalten, ohne hohe Einstiegshürden überwinden zu müssen. Das Programm basiert auf vier Stufen, flexiblen Zugangsoptionen und einem klar kommunizierten Nutzenversprechen.
Vier Stufen: Basic, Plus, Pro und Private
Das neue Level-Up-Modell gliedert sich in die Stufen Basic, Plus, Pro und Private. Basic bleibt die kostenlose Einstiegsstufe und richtet sich an Nutzer, die ohne finanzielles Commitment starten möchten. Der zentrale Vorteil auf dieser Ebene sind null Handelsgebühren auf Crypto.com, was besonders für alle attraktiv ist, die erste Erfahrungen im Krypto-Trading sammeln wollen, ohne sich von Beginn an mit Gebührenoptimierung beschäftigen zu müssen.
Darüber hinaus positioniert Crypto.com die Stufe Plus als Einstieg für Nutzer, die die Vorteile des Programms gezielter nutzen möchten. Plus eignet sich für alle, die über das reine Testen der Plattform hinausgehen und erste Mehrwerte wie Cashback oder weitere Programm-Perks aktiv erleben wollen. Pro ist der logische nächste Schritt für ambitionierte Nutzer und Krypto-Enthusiasten mit höherer Aktivität, die entsprechend stärker profitieren möchten. Ab diesem Level wird das Programm zu einem Instrument, das bei intensiver Nutzung spürbare finanzielle Effekte erzielen kann. Die höchste Stufe, Private, richtet sich in erster Linie an CRO-Holder mit besonders hohem Engagement. In diesem Segment werden die Vorteile konsequent ausgebaut – etwa durch höhere Vergünstigungen und exklusivere Services, die gezielt auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind.
Flexibler Zugang: CRO-Lockup oder Abonnementmodell
Eine der wichtigsten Neuerungen des Relaunches ist die Möglichkeit, bestimmte Stufen nicht nur über einen CRO-Lockup*, sondern alternativ über ein monatliches Abonnement zu erreichen. Für die Stufen Plus und Pro können Nutzer nun eine feste Abogebühr zahlen und erhalten Zugriff auf die jeweiligen Vorteile, ohne CRO für einen längeren Zeitraum binden zu müssen. Die monatlichen Kosten betragen 3,99 EUR für Plus und 39,90 EUR für Pro, wobei lokalisierte Preise direkt in der App angezeigt werden.
Dadurch sinkt die Einstiegshürde für alle, die vom Programm profitieren möchten, aber kein Kapital in Form eines Token-Lockups binden wollen oder können. Gleichzeitig bleibt der klassische Weg über einen CRO-Lockup für bestehende und neue Nutzer weiterhin bestehen. Wer sich für einen Lockup entscheidet, profitiert weiterhin von erhöhten CRO-Rewards und kann das Potenzial des Programms entsprechend stärker ausschöpfen. Nutzer haben somit die Wahl zwischen Flexibilität durch ein Abonnement und einem stärker ertragsorientierten Ansatz über einen Lockup – abhängig von Liquiditätsbedarf, Risikoneigung und Anlagehorizont.
Kartenvorteile: Cashback, Lounge-Zugang und keine FX-Gebühren
Ein zentrales Element des Level-Up-Programms ist die Integration der Crypto.com Visa Prepaid-Karte. Je nach Stufe erhalten Nutzer unterschiedliche Cashback-Sätze auf ihre Kartenausgaben: Während die Basic-Stufe kein Cashback bietet, erhalten Plus-Nutzer 2 %, Pro-Nutzer 3 % und Private-Kunden – abhängig von der Höhe ihres CRO-Commitments – 4 % oder 5 %. Das Cashback wird in CRO ausgezahlt und schafft damit eine direkte Verbindung zwischen Kartennutzung und dem Cronos-Token-Ökosystem**.
Hinzu kommen Reise- und Premium-Vorteile. Ab der Pro-Stufe umfasst das Programm vier kostenlose Flughafen-Lounge-Besuche pro Kalenderjahr für den Karteninhaber, während Private-Mitglieder unbegrenzten Zugang für sich selbst und eine Begleitperson erhalten. Ergänzt wird dies durch den Wegfall von FX-Gebühren und Provisionen bei Prepaid-Kartentransaktionen*, was die Karte besonders für Reisen und internationale Zahlungen attraktiv macht. Wer häufig im Ausland unterwegs ist oder regelmäßig in Fremdwährungen bezahlt, kann so zusätzliche Kosten vermeiden und gleichzeitig Cashback generieren.
Bestehende Nutzer und strategische Relevanz
Für bestehende Kunden wurde der Übergang bereits in der Crypto.com-App umgesetzt: Die Zuordnung zu den Stufen erfolgt auf Basis der bisherigen CRO-Lockups und wurde somit nahtlos in das neue Level-Up-Programm übertragen. Diese Nutzer können nun entscheiden, ob sie ihr CRO weiterhin gesperrt lassen und von erhöhten CRO-Rewards profitieren oder auf das neue Abonnementmodell wechseln möchten, um mehr Flexibilität zu gewinnen. In beiden Fällen bleibt der Zugang zu den jeweiligen Programmvorteilen erhalten**. Die Entscheidung verlagert sich damit auf das Maß des Kapitaleinsatzes sowie auf individuelle Rendite- und Liquiditätspräferenzen.
Fazit: Ein Programm für unterschiedliche Nutzungsprofile
Insgesamt positioniert sich das Crypto.com Level-Up-Programm als modularer Rahmen für verschiedene Nutzersegmente – vom kostenbewussten Einsteiger bis zum engagierten CRO-Holder. Für eine finanzaffine Zielgruppe ist besonders interessant, dass mehrere Stellschrauben gleichzeitig adressiert werden: die Senkung von Handelskosten, die Generierung von Cashback bei Kartenzahlungen, der Zugang zu zusätzlichen Vorteilen sowie die Wahl zwischen Flexibilität durch ein Abonnement oder potenziell höheren Erträgen durch einen CRO-Lockup. Wer Crypto.com nicht nur als reine Trading-App, sondern als umfassende Plattform für Krypto, Karten- und internationale Zahlungen nutzen möchte, findet im neuen Level-Up-Programm eine klar strukturierte Grundlage, um das eigene Nutzungsprofil gezielt zu optimieren.
Disclaimer
*Zusätzliche Gebühren und Spreads können anfallen.
**Das Staking bzw. der Lock-up von CRO unterliegt nicht der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA).
Der Handel oder das Halten von Kryptowerten ist mit Risiken verbunden und möglicherweise nicht für jeden geeignet. Bitte beachten Sie, dass eine vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Prüfen Sie sorgfältig, ob eine Investition in Kryptowerte unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Risikobereitschaft für Sie geeignet ist. Weitere Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit dem Handel oder dem Halten von Kryptowerten finden Sie hier.
Foris DAX MT Limited ist eine in Malta gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Handelsregisternummer C 88392 und ordnungsgemäß von der Malta Financial Services Authority (MFSA) als Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemäß MiCA, wie in Malta durch den Markets in Crypto-Assets Act umgesetzt, zugelassen.
Die Crypto.com Visa Card wird von Foris MT Limited gemäß ihrer Visa Principal Member (Issuing)-Lizenz ausgegeben und beworben. Foris MT Limited ist eine in Malta gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Handelsregisternummer C 90348 und ordnungsgemäß von der MFSA als Finanzinstitut zugelassen, das gemäß dem 3. Anhang zum Financial Institutions Act (Electronic Money Institutions) zur Ausgabe von E-Geld berechtigt ist.
Bildquelle: luechai wanapapobsuk / Shutterstock.com