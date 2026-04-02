Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street

Die Geopolitik hat sich von einem Risikofaktor im Hintergrund zum wichtigsten Treiber des Marktverhaltens entwickelt. Der Konflikt im Nahen Osten und insbesondere die Störungen rund um die Straße von Hormus haben zu einer erheblichen Energie-Risikoprämie an den Märkten geführt.

Es geht hier nicht nur um Öl. Es handelt sich um einen globalen Angebotsschock mit Auswirkungen auf die Inflation, das Wachstum und die finanziellen Bedingungen. Die Märkte reagieren derzeit sehr empfindlich auf Schlagzeilen, und die starken Kursschwankungen bei Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen spiegeln diese Unsicherheit wider.

Gleichzeitig stehen die finanzpolitischen Entwicklungen weiterhin im Fokus. Die erhöhte Staatsverschuldung, die gestiegenen Verteidigungsausgaben und industriepolitische Initiativen beeinflussen weiterhin die Anleihemärkte und die langfristigen Zinserwartungen. Die Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Geldpolitik spielt eine immer größere Rolle.

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