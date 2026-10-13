Die Wirtschaft baut um! Ihr Depot auch?

Wer bereits in Aktienfonds oder in ETFs investiert, kann den GLOBAL TRANSITION als gezielten Baustein innerhalb seiner Aktienanlage prüfen. Ein breiter Weltaktienindex gewichtet die Unternehmen nach seinen jeweiligen Indexregeln. Welche Rolle die Nachhaltigkeit dabei spielt, unterscheidet sich je nach Index. Beim GLOBAL TRANSITION bilden die Analyse des Unternehmenswandels und die Nachhaltigkeitsanforderungen einen festen Rahmen für die Auswahl.

Daraus kann sich eine andere Zusammensetzung ergeben als bei den bereits vorhandenen Anlagen. Ob die Beimischung tatsächlich mehr Diversifizierung bringt, zeigt jedoch erst der Vergleich: Welche Unternehmen, welche Länder und welche Branchen sind schon vertreten? Wo kommen neue Schwerpunkte hinzu? Und wo entstehen Überschneidungen? Ein weiterer Fonds erhöht die Streuung nur dann sinnvoll, wenn seine Zusammensetzung zum übrigen Depot passt. Als Aktienfonds bleibt auch der GLOBAL TRANSITION den Schwankungen der Aktienmärkte ausgesetzt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Transformationschancen stärker in ihrer Geldanlage verankern möchten, bietet der Ansatz damit einen konkreten Anknüpfungspunkt. Sie können einen Teil ihres Depots auf Unternehmen ausrichten, deren Veränderung nach definierten Kriterien geprüft wird. Wie groß dieser Anteil sein sollte, hängt von den Anlagezielen, von der Risikobereitschaft und von den übrigen Investments ab.