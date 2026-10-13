Die Wirtschaft baut um! Ihr Depot auch?
Wenn ein Stahlhersteller seine Produktion klimafreundlicher aufstellt, wirkt das auf den ersten Blick nicht wie eine klassische grüne Geldanlage. Darin liegt die Frage für Anlegerinnen und Anleger: Welche Unternehmen können von ihrer eigenen Veränderung profitieren? Wer Energie und Rohstoffe effizienter nutzt, Innovationen zur Marktreife bringt oder neue Absatzmärkte erschließt, kann seine Wettbewerbsposition stärken. Ob daraus ein gutes Investment wird, hängt von den Kosten des Umbaus, der Umsetzung und der Bewertung der Aktie ab.
Der weltweit anlegende Aktienfonds ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION nimmt solche Veränderungen und damti die Global Leader in den Blick. Er berücksichtigt Unternehmen, die sich glaubwürdig auf den Weg zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft machen. Damit öffnet sich die Perspektive auch für traditionelle Branchen, in denen die Umstellung von Produktion und Geschäftsmodellen bereits läuft.
Fortschritt braucht mehr als ein Versprechen
Ankündigungen allein machen ein Unternehmen noch nicht zu einem geeigneten Investment. ÖKOWORLD untersucht deshalb, wie nachvollziehbar der Weg zu weniger Emissionen ist: Welche Ziele verfolgt ein Unternehmen? Welche Investitionen passen dazu? Und welche Fortschritte lassen sich erkennen?
Das hauseigene Bewertungsmodell, der Transition Score, verbindet drei Perspektiven. Beim Klima geht es unter anderem um Emissionsreduktion, glaubwürdige Ziele und Investitionen in nachhaltige Produkte. Hinzu kommen Menschenrechte und verantwortungsvolle Lieferketten sowie Risiken für Natur, Artenvielfalt und Rohstoffe. Unternehmen müssen festgelegte Mindestanforderungen erfüllen, um für das Anlageuniversum infrage zu kommen.
Die Nachhaltigkeitsprüfung findet getrennt von der Finanzanalyse und vom Portfoliomanagement statt. Das Fondsmanagement entscheidet im zugelassenen Universum, welche Aktien es aus wirtschaftlicher Sicht für aussichtsreich hält. Das verbindet einen definierten Nachhaltigkeitsansatz mit einer aktiven Titelauswahl. Auch nach der Auswahl werden die Fortschritte beobachtet. ÖKOWORLD nutzt zudem seine Stimmrechte und den Dialog mit den ausgewählten Unternehmen, um Verbesserungen einzufordern.
Eine mögliche Ergänzung für das eigene Depot
Wer bereits in Aktienfonds oder in ETFs investiert, kann den GLOBAL TRANSITION als gezielten Baustein innerhalb seiner Aktienanlage prüfen. Ein breiter Weltaktienindex gewichtet die Unternehmen nach seinen jeweiligen Indexregeln. Welche Rolle die Nachhaltigkeit dabei spielt, unterscheidet sich je nach Index. Beim GLOBAL TRANSITION bilden die Analyse des Unternehmenswandels und die Nachhaltigkeitsanforderungen einen festen Rahmen für die Auswahl.
Daraus kann sich eine andere Zusammensetzung ergeben als bei den bereits vorhandenen Anlagen. Ob die Beimischung tatsächlich mehr Diversifizierung bringt, zeigt jedoch erst der Vergleich: Welche Unternehmen, welche Länder und welche Branchen sind schon vertreten? Wo kommen neue Schwerpunkte hinzu? Und wo entstehen Überschneidungen? Ein weiterer Fonds erhöht die Streuung nur dann sinnvoll, wenn seine Zusammensetzung zum übrigen Depot passt. Als Aktienfonds bleibt auch der GLOBAL TRANSITION den Schwankungen der Aktienmärkte ausgesetzt.
Für Anlegerinnen und Anleger, die Transformationschancen stärker in ihrer Geldanlage verankern möchten, bietet der Ansatz damit einen konkreten Anknüpfungspunkt. Sie können einen Teil ihres Depots auf Unternehmen ausrichten, deren Veränderung nach definierten Kriterien geprüft wird. Wie groß dieser Anteil sein sollte, hängt von den Anlagezielen, von der Risikobereitschaft und von den übrigen Investments ab.
Drei Sterne für die Qualität des Ansatzes
Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION hat das anerkannte FNG‑Siegel Transition des Fachverbandes erhalten und wurde mit drei von drei möglichen Sternen bewertet. Das unterstreicht die hohe Qualität des Investmentansatzes. Für Anlegerinnen und Anleger ist das ein weiteres Kriterium bei der Auswahl. Es sagt jedoch nichts über die zukünftige Wertentwicklung aus und es gibt keine Garantie für Anlageerfolge.
Die Idee dahinter ist einfach: Unternehmen, die den Umbau gut meistern, können neue Chancen nutzen. Anlegerinnen und Anleger können über den Fonds an dieser Entwicklung teilhaben. Gleichzeitig kann es passieren, dass Projekte scheitern, Investitionen teurer werden oder Aktien trotz Fortschritt im Betrieb an Wert verlieren. Neben Kursrisiken gibt es bei weltweiten Anlagen auch Währungsrisiken.
Sie möchten den ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION ins Depot aufnehmen? Sie können den Fonds über einen Onlinebroker kaufen, der ihn im Angebot führt. Oder Sie nutzen die eigene Anlageberatung von ÖKOWORLD: Das Team geht auf Ihre Anlageziele und finanziellen Möglichkeiten ein. Rufen Sie unter 02103 929 0 an und lassen Sie sich kostenfrei und unverbindlich beraten.
Weitere Informationen zum ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION, zu Chancen, Risiken und Kosten sowie die gesetzlichen Produktunterlagen finden Sie unter https://www.oekoworld.com/privatpersonen/vorsorge-anlage/investmentfonds/global-transition.
Bildquelle: ÖKOWORLD AG