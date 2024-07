Diversifikation: Wie viele Aktien sollte ein Portfolio enthalten?

Viele entscheiden sich der Einfachheit halber für einen Indexfonds (ETF), der den breiten Markt abbildet – etwa den so genannten Weltindex MSCI World. Dieser enthält rund 1500 Unternehmen aus 23 Ländern. Doch wie diversifiziert ist der MSCI World eigentlich? Tatsächlich sind US-Unternehmen aktuell mit rund 70 Prozent deutlich übergewichtet. Und mit den „glorreichen Sieben“ haben nur wenige Unternehmen einen Anteil von rund 30 Prozent im Index. Denn der Index ist kapitalgewichtet. Wie groß das Gewicht der einzelnen Unternehmen im Index ist, richtet sich nach ihrem Börsenwert. Solange sich die stark gewichteten Unternehmen gut entwickeln, profitieren Anleger. Doch was, wenn es mal turbulent zugeht an den Märkten?