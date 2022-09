Es gibt wieder Zinsen

Interessant können hier zum einen Festzins-Anleihen sein. Bei diesen Papieren erhalten Anlegende eine feste gleichbleibende jährliche Verzinsung. Hält man die Anleihe bis zum Ende der Laufzeit, wird sie zu 100 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt. Während der Laufzeit unterliegt der Kurs der Anleihe jedoch Marktschwankungen und kann auch unter 100 Prozent liegen. Ähnlich funktionieren Stufenzins-Anleihen, bei denen allerdings die Verzinsung über die Laufzeit hinweg in der Regel von Jahr zu Jahr ansteigt. Bei gleicher Laufzeit und gleicher Emittentin liegt die Verzinsung bei einer Stufenzins-Anleihe in den ersten Jahren üblicherweise unter der einer Festzins-Anleihe und in den letzten Jahren darüber. Die Rendite über die komplette Laufzeit ist in einem solchen Fall grundsätzlich bei beiden identisch.

Sowohl Stufenzins- als auch Festzins-Anleihen gibt es auch als kündbare Variante. In diesem Fall behält sich die Emittentin das Recht vor, die Anleihe zu im Vorfeld bekannten Terminen vorzeitig zu kündigen und zum Nennbetrag zurückzuzahlen. Nimmt die Emittentin ihr Kündigungsrecht nicht wahr, wird die Anleihe am Laufzeitende zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Emittentin wird ein solches Kündigungsrecht in der Regel dann ausüben, wenn die Marktzinsen für die Restlaufzeit der Anleihe unter der noch ausstehenden Verzinsung der Anleihe liegen. Dieses Kündigungsrecht „vergütet“ die Emittentin den Anlegern üblicherweise in Form einer höheren Verzinsung im Vergleich zu nicht kündbaren Anleihen mit gleicher Laufzeit.