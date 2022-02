Fünf häufige Anlagefehler, die ganz leicht zu vermeiden sind

Anlagefehler 3: Zu viel Patriotismus

Die „Behavioral Finance“ untersucht Verhaltensmuster in der Geldanlage wissenschaftlich und entdeckt dabei immer wieder kognitive Verzerrungen („Bias“). Eine solches Verhaltensmuster, das sich weltweit beobachten lässt, ist der „Home Bias“: Australische Anleger denken, dass die Chancen „down under“ am größten sind. Kanadische Investoren sind sicher, dass man besser in kanadischen Werten aufgehoben ist. Und Deutsche eben, dass man im hiesigen Markt anlegen sollte. Zuhause fühlt man sich wohl und sicher, auch in der Geldanlage. Die heimischen Unternehmen und Marken sind einem besser bekannt – was allerdings nichts über deren Renditeaussichten besagt. Die globalen Portfolios von quirion beteiligen Anleger an der Entwicklung von Wertpapieren aus über 70 Ländern. Die partizipieren damit international an Renditechancen, nicht nur national.