GFC Awards: Interview mit Erik Macharzina, CEO & CIO der Siemens Fonds Invest GmbH (SFI)

Wir bieten unseren Anlegern ein breites Spektrum an mehrfach ausgezeichneten sowie kostengünstigen Produkten an. Lassen Sie mich nur ein paar Beispiele nennen: Der Siemens Balanced, ein Mischfonds, der in Aktien und Unternehmensanleihen investiert, wird gerne bspw. als Basisbaustein für den Vermögensaufbau genutzt. Der Siemens Global Growth, ein Aktienfonds, der in junge Technologieunternehmen, größtenteils in USA investiert, ist hingegen wesentlich spezieller und kann für den einen oder anderen evtl. als Beimischung interessant sein. Mit den beiden Dividendenfonds Siemens Qualität & Dividende für den europäischen oder US-amerikanischen Aktienmarkt suchen wir nachhaltig hohe Dividendenrenditen. Unser jüngster Zugang in der SFI-Fonds-Familie ist der Siemens Sustainable High Yield, dieser hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert und das erste Jahr bereits erfreulich abgeschlossen. Die Produktpalette umfasst derzeit 14 Fonds, da ist sicherlich für jeden etwas dabei.