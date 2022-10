Auf dem Weg dorthin sind bereits erste Meilensteine erreicht worden. Ein Google-Rechenzentrum etwa arbeitet heute doppelt so effizient wie ein durchschnittliches Unternehmensrechenzentrum und stellt bei identischem Stromverbrauch etwa die sechsfache Rechenleistung wie vor fünf Jahren bereit.

Überdies kauft Google seit mehreren Jahren zur Deckung des Strombedarfs weltweit erneuerbare Energien zu. So auch in Deutschland. Ein besonders umfangreiches Projekt begann 2021: Der Energieversorger ENGIE wird in den kommenden Jahren mehr als 140 Megawatt Solar- und Windenergie bereitstellen, mit der unter anderem neue Google-Cloud-Anlagen nahe Frankfurt am Main und Berlin betrieben werden sollen. Erzeugt wird dieser Strom in einem neuen Solarpark sowie in 22 Windparks in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.