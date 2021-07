Inflation: Böser Poltergeist oder harmloses Betttuch?

Friedman’s Erbe

Aber Moment: In der Zeitung steht doch, dass die Zentralbanken und ihre Geldruckerei schuld sind an der Inflation. Was ist denn damit? Diese Wahrnehmung geht auf den Nobelpreisträger Milton Friedman zurück, der sagte: „Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen.“

Um zu verstehen, was er damit meinte, sehen wir uns ein Beispiel an. Eine kleine Insel auf der es nur genau 1000 Euro in 10 Euro Scheinen gibt. Das ist die Geldmenge. In unserem Beispiel fliegt jetzt jemand mit einem Flugzeug über die Insel und schmeißt weitere 200 Euro in 10 Euro scheinen über der Insel ab. Die Geldmenge ist jetzt 20 Prozent höher, während Güter und Dienstleistungen, die auf der Insel verfügbar sind, gleichbleiben. Die Preise werden vermutlich steigen. Der monetäre Impuls führt also zu Inflation. Aber es gibt einen Haken.