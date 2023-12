Investieren in KI-Aktien

2023 hat sich bereits als ein bedeutsames Jahr für KI-Aktien erwiesen. Die breite Öffentlichkeit erkennt, dass KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, was zu einem beeindruckenden Anstieg der KI-Aktien geführt hat. Dies könnte der Beginn eines langanhaltenden Trends sein. Im Jahr 2022 wuchs die KI-Branche um 12 % auf 93 Mrd. US-Dollar. IBM-Analysten prognostizieren, dass die Integration von KI im Handel und in der Fertigung in den nächsten drei Jahren von 40 % auf 80 % ansteigen wird.

Eine stärkere Implementierung von KI könnte Chiphersteller, Softwareentwickler und Technologieriesen gleichermaßen begünstigen. Natürlich wird es, wie bei jeder bedeutenden Veränderung, sowohl Gewinner als auch Verlierer geben.

Anleger haben überzeugende Gründe, die Aktien der folgenden fünf Unternehmen zu erwerben. Jedes dieser Unternehmen deckt verschiedene Aspekte der KI-Branche ab und hat seinen Platz als bedeutender Marktteilnehmer in einem vitalen Wachstumssektor gefunden.