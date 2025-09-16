iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
PreSale: 12.09. bis 18.09. | Offizieller Sale: ab 19.09.
Das Angebot im Überblick
Device: Apple iPhone 17 Pro
Tarif: Business Prime L
Vorteil: 12 Monate lang 50 % Tarifrabatt
PreSale: 12.09. bis 18.09.
Sale: ab 19.09.
Ebenfalls neu dabei: iPhone 17 Air zum attraktiven Preis
Auch das neue iPhone 17 Air ist Teil der Aktion. Schon ab 285,63 Euro erhältst du das leichte Apple-Modell im Business Prime L Tarif, wahlweise mit 12 x 50 % Tarifrabatt oder 50 GB Daten als Vorteil.
Der Business Prime L Tarif – stark für Unternehmen
Mit dem Business Prime L Tarif von Vodafone erhältst du Premium-Leistungen für maximale Flexibilität:
200 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz
Flatrates für Telefonie und SMS
Business-Service mit priorisierter Hotline
Europa-Flat mit EU-Roaming inklusive
Dank des exklusiven Vorteils profitierst du in den ersten 12 Monaten von 50 % Rabatt auf den Tarifpreis.
Fazit
Ob iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Air, in Kombination mit dem Business Prime L Tarif sicherst du dir modernste Smartphone-Technologie und ein starkes Tarifpaket für Geschäftskunden. Der exklusive Vorteil mit 12 x 50 % Tarifrabatt oder Extra-Daten macht das Angebot besonders attraktiv. Der PreSale läuft vom 12.09. bis 18.09., ab dem 19.09. startet der offizielle Verkauf.
