iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern

16.09.2025 Vodafone

Das neue iPhone 17 Pro ist da. Mit leistungsstarkem Chip, verbessertem Kamerasystem und brillantem ProMotion Display setzt Apple erneut Maßstäbe. Gemeinsam mit Vodafone kannst du dir das Top-Gerät jetzt im attraktiven Business Prime L Tarif sichern und dabei kräftig sparen.

PreSale: 12.09. bis 18.09. | Offizieller Sale: ab 19.09.

Das Angebot im Überblick

Device: Apple iPhone 17 Pro
Tarif: Business Prime L
Vorteil: 12 Monate lang 50 % Tarifrabatt
PreSale: 12.09. bis 18.09.
Sale: ab 19.09.

Ebenfalls neu dabei: iPhone 17 Air zum attraktiven Preis

Auch das neue iPhone 17 Air ist Teil der Aktion. Schon ab 285,63 Euro erhältst du das leichte Apple-Modell im Business Prime L Tarif, wahlweise mit 12 x 50 % Tarifrabatt oder 50 GB Daten als Vorteil.

Der Business Prime L Tarif – stark für Unternehmen

Mit dem Business Prime L Tarif von Vodafone erhältst du Premium-Leistungen für maximale Flexibilität:

200 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz
Flatrates für Telefonie und SMS
Business-Service mit priorisierter Hotline
Europa-Flat mit EU-Roaming inklusive

Dank des exklusiven Vorteils profitierst du in den ersten 12 Monaten von 50 % Rabatt auf den Tarifpreis.

Fazit

Ob iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Air, in Kombination mit dem Business Prime L Tarif sicherst du dir modernste Smartphone-Technologie und ein starkes Tarifpaket für Geschäftskunden. Der exklusive Vorteil mit 12 x 50 % Tarifrabatt oder Extra-Daten macht das Angebot besonders attraktiv. Der PreSale läuft vom 12.09. bis 18.09., ab dem 19.09. startet der offizielle Verkauf.

Bildquelle: Vodafone

