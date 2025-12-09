Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait
Was ist Joe Broker?
Joe Broker ist die neue Trading-App der TARGOBANK, die digitales Investieren leicht macht. Über die App können Nutzer mit wenigen Klicks in Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und Derivate investieren – und das an fünf deutschen Börsenplätzen sowie im außerbörslichen Handel. Die Produkte stammen von renommierten Partnern wie J.P. Morgan, Société Générale und Amundi.
Der Ansatz:
- Einfach digital – intuitive App, schnelle Einrichtung, praktische Funktionen
- Günstige Konditionen – Orders ab 1 € und ETF-Sparpläne ab 0 €
- Verständlich und Individuell – die App verbindet Trading mit Finanzwissen, Marktanalysen und nützlichen Erklärfunktionen.
Wer steckt dahinter?
Ein wichtiger Unterschied zu vielen jungen Neobrokern:
- Joe Broker ist ein Angebot der TARGOBANK AG mit Sitz in Düsseldorf.
- Die Bank steht unter Aufsicht der BaFin und der Europäischen Zentralbank (EZB).
- Depot und Verrechnungskonto werden bei der Baader Bank geführt, einem etablierten Wertpapierspezialisten mit eigener BaFin‑Lizenz
Für Guthaben auf dem Verrechnungskonto gilt die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Kunde. Wertpapiere im Depot sind rechtlich Sondervermögen und werden getrennt vom Bankvermögen verwahrt.
Auf technischer Seite setzt Joe Broker auf eine moderne Microservices‑Architektur mit Kubernetes – ausgelegt auf Stabilität, Echtzeit‑Handel und schnelle Erweiterbarkeit auch bei hohem Orderaufkommen
Was kann die App?
Anlageklassen, die über Joe Broker handelbar sind:
- Aktien
- ETFs & ETCs
- klassische Investmentfonds
- Anleihen
- Derivate / ETPs
Börsenplätze & Handelspartner:
- gettex
- Xetra
- Frankfurt
- Stuttgart
- Düsseldorf
- außerbörslicher Handel (OTC) mit Société Générale und J.P. Morgan
Orderfunktionen & Tools:
- Orderarten: Market, Limit, Stop (Gültigkeit: tagesgültig oder bis zu 360 Tage)
- Handelszeiten: börsentäglich ca. 7:15–23:15 Uhr
- Preisalarme und Watchlists in der App
- übersichtliche Depotansicht und Transaktionshistorie
- ESG-Informationen zu den jeweiligen Produkten
Ein besonderer Fokus liegt auf Börsenwissen direkt in der App:
- Einstiegsartikel und Erklärungen zu Basisbegriffen für Einsteiger (per Klick auf die Begriffe)
- Vertiefende Analysen, Markttrends und eingeblendete Analystenmeinungen für Fortgeschrittene
- Inhalte werden an das jeweilige Wissensniveau der Nutzer angepasst
So wird die App nicht nur zur Handelsoberfläche, sondern zum Lernbegleiter – mit dem Ziel, Entscheidungen informierter zu treffen.
Kosten: Das Gebührenmodell von Joe Broker
Die Nutzung von Joe Broker ist in vielen Punkten kostenlos: Weder für das Depot noch für das dazugehörige Verrechnungskonto fallen Gebühren an. Beim Handel über den Handelsplatz gettex können Anleger bereits ab 1 € pro Order investieren. Für Orders über Xetra und weitere Präsenzbörsen liegen die Gebühren etwas höher, bleiben aber ebenfalls klar und fest definierbar. Ein Plus Punkt: Joe Broker ist momentan der günstigste Xetra Anbieter unter den Neobrokern.
Sparpläne sind ab 25 € pro Ausführung möglich. Alle ETF‑Sparpläne lassen sich gebührenfrei besparen, für andere Sparplanarten, wie z.B. Aktiensparpläne werden mit 0,50 € pro Ausführung berechnet. Auf versteckte Einnahmequellen wie Payment for Order Flow (PFOF) verzichtet Joe Broker vollständig. Es gelten stets die aktuell ausgewiesenen Konditionen auf der Webseite des Anbieters.
Neukundenaktion: ETF Startbonus im Wert von rund 100 €
Zum Marktstart lockt Joe Broker mit einer Aktion: Wer bis 31. März 2026 ein Depot eröffnet, erhält – bei Erfüllung bestimmter Bedingungen – einen ETF‑Anteil im Wert von rund 100 € als Bonus.
Der Bonus wird in Form eines Anteils am Amundi Prime All Country World UCITS ETF (ISIN: IE0003XJA0J9) gutgeschrieben und bietet so eine weltweite Streuung über mehr als 1.500 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern.
Zu beachten:
- Der Bonus kann zurückgefordert werden, wenn der ETF innerhalb von sechs Monaten nach Gutschrift wieder verkauft wird.
- Der Wert des Bonus ist steuerpflichtig und wird relevant, sobald der Bonus‑ETF später verkauft wird.
Details, Aktionslaufzeit und Teilnahmebedingungen finden sich unter http://www.joebroker.de/faq; Änderungen sind möglich.
Für wen eignet sich Joe Broker?
Laut dem Erfahrungsbericht lässt sich das Profil von Joe Broker grob so zusammenfassen:
Besonders geeignet für:
- Einsteiger, die Schritt für Schritt in den Wertpapierhandel starten wollen und Wert auf Lerninhalte und eine klare App‑Struktur legen.
- Fortgeschrittene, die ihr Depot eigenständig managen, keine versteckten Gebühren akzeptieren und Transparenz bei Kosten und Handelsplätzen schätzen.
- Langfristige Anleger, die regelmäßig per Sparplan investieren und planbare, faire Konditionen bevorzugen.
Weniger geeignet ist Joe Broker für:
- Daytrader / Hochfrequenzhändler, die sehr komplexe Ordertypen, Margin‑Handel oder professionelle Trading‑Tools benötigen.
- Anleger mit Beratungsbedarf, die auf individuelle Finanzplanung oder persönliche Betreuung angewiesen sind – Joe Broker ist ausdrücklich auf Selbstentscheider ausgelegt und ersetzt keine Anlageberatung.
Risiken nicht vergessen
So attraktiv günstige Gebühren und Bonus‑Aktionen auch klingen:
- Wertpapiergeschäfte sind immer mit Risiken verbunden – Kurse können schwanken, Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.
- Wertpapiere unterliegen – anders als Bankguthaben – keiner Einlagensicherung; sie gelten als Sondervermögen und hängen von der Marktentwicklung ab.
Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere dar. Anleger sollten sich vor Entscheidungen ausführlich informieren – etwa über die gesetzlich vorgeschriebenen Produktunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt etc.) des jeweiligen Emittenten.
Fazit: Eine App für alle, die transparent und selbstbestimmt investieren wollen
Joe Broker positioniert sich als Trading-App, die drei Dinge kombiniert: günstige Konditionen, praktische Bedienung und ein deutliches Plus an Börsenwissen in der App.
Für Einsteiger und kostenbewusste Fortgeschrittene, die ohne Gebührenwirrwarr und PFOF‑Modell investieren möchten, kann Joe Broker damit eine spannende Alternative im Feld der Neobroker sein – insbesondere solange die ETF‑Neukundenaktion noch läuft. Ob die App persönlich passt, entscheiden aber letztlich die eigenen Anlageziele und die Risikobereitschaft.
Weitere Informationen, aktuelle Konditionen und die Möglichkeit zur Depoteröffnung finden sich direkt auf joebroker.de oder in der Joe-Broker-App.
Bildquelle: Joe Broker