Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait

Die Nutzung von Joe Broker ist in vielen Punkten kostenlos: Weder für das Depot noch für das dazugehörige Verrechnungskonto fallen Gebühren an. Beim Handel über den Handelsplatz gettex können Anleger bereits ab 1 € pro Order investieren. Für Orders über Xetra und weitere Präsenzbörsen liegen die Gebühren etwas höher, bleiben aber ebenfalls klar und fest definierbar. Ein Plus Punkt: Joe Broker ist momentan der günstigste Xetra Anbieter unter den Neobrokern.

Sparpläne sind ab 25 € pro Ausführung möglich. Alle ETF‑Sparpläne lassen sich gebührenfrei besparen, für andere Sparplanarten, wie z.B. Aktiensparpläne werden mit 0,50 € pro Ausführung berechnet. Auf versteckte Einnahmequellen wie Payment for Order Flow (PFOF) verzichtet Joe Broker vollständig. Es gelten stets die aktuell ausgewiesenen Konditionen auf der Webseite des Anbieters.