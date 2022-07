Wer träumt nicht davon, sich den Wunsch vom Eigenheim zu erfüllen? Kein Wunder: Die Aussicht, sich von Mietkosten zu befreien und das eigene Geld langfristig rentabel anzulegen, ist verlockend. Das sogenannte „Betongold“ ist eine beliebte Form der Kapitalanlage. Jedoch steigen die Immobilienpreise seit dem Jahr 2010 kontinuierlich an – auch in Kleinstädten legen die Preise deutlich zu. Grund für den starken Anstieg der Immobilienpreise ist die stetig steigende Nachfrage nach Immobilien und Bauland bei gleichzeitig niedrigerem Angebot. Nicht nur die Immobilienpreise sind über die letzten Jahre stark angestiegen, sondern auch die Mietpreise. Die höchste finanzielle Belastung haben dabei Mieter, die in einer Metropole leben. Bisher sehen Immobilienexperten keine Anzeichen für rückläufige Mietpreise. Günstigere Mietpreise gibt es hauptsächlich nur noch in ländlichen Regionen. Baufi24 bietet mit dem Mietpreisatlas die Möglichkeit, alle Mietpreise in ganz Deutschland einzusehen.

Aufgrund dieser schwierigen Situation sehen sich im Laufe der Zeit immer mehr Menschen mit der Frage konfrontiert: Kaufen oder Mieten?

Beide Formen bieten deutliche Vor- & Nachteile. Bei der Abwägung des Für und Wider sind nicht nur finanzielle Überlegungen von Bedeutung. Die Entscheidung, ob Sie eine Immobilie kaufen oder mieten, sollten Sie deshalb insbesondere von Ihrer individuellen Lebensplanung und Ihren Vorlieben abhängig machen.

Mieten oder Kaufen? Das Pro und Kontra auf einen Blick

Als Mieter haben Sie …