Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock
Krisen führen zu Verwerfungen. Aber sie bringen auch Wahrheiten ans Licht. Der anhaltende Krieg im Nahen Osten und die von ihm ausgelöste Energiekrise haben aufschlussreiche Einblicke geliefert. Die Lage ist weiterhin aktuell, volatil und dynamisch. Unweigerlich werden neue Ereignisse eintreten, die Volatilität wird schwanken, was bedeutet, dass neue Lehren daraus gezogen werden. Deren Anzahl und Bedeutung hängen von der entscheidenden Frage ab, wie lange die Krise anhält und wie tief sie geht. Für den Moment folgen hier einige Erkenntnisse aus dem Versuch, seit Beginn des Iran-Kriegs an den Märkten zu agieren.
Die folgenden Abschnitte enthalten Verweise auf die vergangene Marktentwicklung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Welt ist energiepolitisch unsicher
Über sehr lange Zeit wurde Energiesicherheit als selbstverständlich angesehen. Nach Russlands Invasion in der Ukraine und nun dem Iran-Krieg haben Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit gleichermaßen ihre Sorglosigkeit erkannt. Der Energieschock ist überall spürbar. Doch die Märkte, die der Energiekrise am stärksten ausgesetzt sind, sind naturgemäß jene mit mangelnder Energiesicherheit. Große entwickelte Industrienationen wie Deutschland, Japan und Südkorea sind am stärksten von dem plötzlichen Stillstand der globalen Energiemärkte betroffen. Währenddessen haben die USA und andere Nettoenergieexporteure zwar ebenfalls einen Schock erlebt, jedoch eher in Form von Preisen als von Mengen.
Jede Volkswirtschaft steht vor ihren eigenen Energieanforderungen und Herausforderungen. Doch die vorausschauende Planung des chinesischen Systems, das eine hybride Strategie aus Investitionen in erneuerbare Energien, Speicherkapazitäten sowie fossile Brennstoffe und Lieferkettensicherheit verfolgt, könnte als Vorbild für zukünftige Energiestrategien dienen.
US-Gas ist niemals zu unterschätzen
Während der Rest der Welt unter einer Energieknappheit leidet, hat sich die US-Energieversorgung als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Die USA sind geografisch klar von der Krise entfernt und weitgehend energieunabhängig. Allerdings importieren sie Rohöl, wenn auch überwiegend aus nordamerikanischen Nachbarländern und nicht aus dem Nahen Osten.
Trotz inländischer Kapazitäten ist der Preis für WTI-Rohöl im Einklang mit den globalen Preisen gestiegen. Die Preise für US-Erdgas sind jedoch seit Beginn des Krieges gefallen – trotz der Blockade der Straße von Hormus, Schäden an der Gasinfrastruktur im Golf und stark steigenden Preisen in Europa und Asien.
Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Zeitalter von Angebotsschocks
Zur Mitte der 2020er-Jahre haben sich Angebotsschocks als Regel und nicht als Ausnahme erwiesen. Selbst wenn dieser Krieg seinen Höhepunkt erreicht hat und bald endet, wird die Weltwirtschaft weiterhin von Angebotsschocks geprägt sein. Dies ist eine Folge einer bröckelnden globalen Ordnung und ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr systemische Stabilität als selbstverständlich angesehen wurde.
Im Gegensatz zur Zeit nach dem Kalten Krieg, die von US-Hegemonie geprägt war und oft als Washington-Konsens oder Neoliberalismus beschrieben wird – eine Phase geringer strategischer Konkurrenz und zunehmender globaler Integration –, setzt die heutige Ära wachsender Multipolarität und Deglobalisierung zunehmend veraltete Systeme unter Druck. Das Ergebnis sind wiederkehrende Krisen und Brüche, die einen fruchtbaren Boden für Angebotsschocks schaffen.
Gold ist ein geopolitischer Schutz… bis es das nicht mehr ist
Gold übertraf im Jahr 2025 nahezu alle anderen Anlageklassen. Geopolitische Unsicherheit und der sogenannte „Sell America“-Trade im Januar, ausgelöst durch eine erratische US-Außenpolitik und Drohungen gegenüber der NATO, trieben das Edelmetall auf Rekordhöhen. Doch der Krieg im Nahen Osten ließ die Goldpreise trotz steigender geopolitischer Risiken fallen.
Langfristig könnte der Krieg die Goldpreise stützen, da er Bewegungen hin zu einer sogenannten „Entdollarisierung“ beschleunigen könnte. Kurzfristig jedoch ist Gold den mechanischen Preistreibern während Energiekrisen zum Opfer gefallen. Der höhere Ölpreis hat die Nachfrage nach US-Dollar erhöht und Gold geschwächt, da mehr Dollar benötigt werden, um ein Barrel Öl zu bezahlen. Eine geringere Liquidität hat ebenfalls die Dollarnachfrage erhöht, da Händler Dollar benötigen, um Verbindlichkeiten zu decken und ihre Bilanzen zu stabilisieren.
Auch fundamentale Faktoren spielten eine Rolle. Eine Neubewertung der Zinserwartungen ließ die Renditen steigen, was das zinslose Gold belastete. Der US-Dollar profitierte zudem von verbesserten Handelsbedingungen, da höhere Ölpreise die Handelsposition der USA stärken – insbesondere gegenüber Währungen von Nettoenergieimporteuren, die unter einer Verschlechterung der Handelsbedingungen leiden. Massive Goldverkäufe von Zentralbanken, insbesondere der Türkei, zur Stabilisierung ihrer Währungen belasteten das Edelmetall zusätzlich.
Schon ein gewisses Maß an politischer Klarheit kann viel bewirken
Das unmittelbarste makroökonomische Risiko des Krieges ist die Inflation, die durch die Energiekrise nahezu unvermeidlich ist. Diese Dynamik hat weltweit zu erheblichen Verschiebungen der Zinserwartungen geführt. Die Swap-Märkte deuten auf bevorstehende Zinserhöhungen durch die EZB und die Bank of England hin. Die Märkte haben die zuvor im Februar eingepreisten fast drei Zinssenkungen in den USA vollständig ausgepreist und gehen derzeit davon aus, dass es in diesem Jahr keine Änderung des Leitzinses geben wird.
Kurzzeitig wurde sogar über mögliche Zinserhöhungen in den USA spekuliert. Das Risiko steigender Zinsen und insbesondere die politische Unsicherheit infolge der Energiekrise und höherer Inflation führten zu einem starken Anstieg der Volatilität am Anleihemarkt, gemessen am MOVE-Index. Dies setzte die Renditen unter Druck und wirkte sich anschließend auf die Bewertungen von Risikoanlagen aus.
Diese Unsicherheit wurde jedoch durch Zusicherungen von Vertretern der Federal Reserve, insbesondere des Vorsitzenden Jerome Powell, gemildert, wonach die Zentralbank nicht beabsichtige, schnell mit Zinserhöhungen auf den Angebotsschock zu reagieren. Die größere Klarheit über die Reaktionsfunktion der Fed führte zu einer Umkehr der Anleihemarktvolatilität und der Preise. Es ist kein Zufall, dass sich die Wall Street erholte, als der MOVE-Index fiel.
Das Narrativ folgt der Preisentwicklung… und der Preis liegt nicht immer richtig
Die Märkte lagen während der Krise ständig falsch – sowohl auf dem Weg nach oben als auch nach unten. Investoren waren während des militärischen Aufmarschs vor den ersten Angriffen sowie in den ersten Handelssitzungen danach bemerkenswert sorglos. Die starke Erholung der Aktienmärkte, die zunächst gleichermaßen auf Portfolioanpassungen und Absicherungsströme zurückzuführen war, entwickelte sich zu einer jener unbeliebten Rallys – insbesondere als die Wall Street neue Rekordstände erreichte.
Dieses Verhalten erinnert daran, dass Märkte oft irrational sind, insbesondere bei der Bewertung komplexer Phänomene wie geopolitischer Risiken, und dass Narrative häufig den Preisen folgen – und nicht umgekehrt.
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