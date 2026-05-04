Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock

Krisen führen zu Verwerfungen. Aber sie bringen auch Wahrheiten ans Licht. Der anhaltende Krieg im Nahen Osten und die von ihm ausgelöste Energiekrise haben aufschlussreiche Einblicke geliefert. Die Lage ist weiterhin aktuell, volatil und dynamisch. Unweigerlich werden neue Ereignisse eintreten, die Volatilität wird schwanken, was bedeutet, dass neue Lehren daraus gezogen werden. Deren Anzahl und Bedeutung hängen von der entscheidenden Frage ab, wie lange die Krise anhält und wie tief sie geht. Für den Moment folgen hier einige Erkenntnisse aus dem Versuch, seit Beginn des Iran-Kriegs an den Märkten zu agieren.

Die folgenden Abschnitte enthalten Verweise auf die vergangene Marktentwicklung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.