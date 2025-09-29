Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen

Das Anlageziel ist klar umrissen: auf mittel- bis langfristige Sicht eine jährliche Outperformance von 3 bis 5 Prozentpunkten nach Kosten gegenüber dem MSCI AC World Index zu erreichen. Dabei ist der Fonds benchmarkfrei aufgestellt – ohne Bindung an Regionen, Sektoren oder Unternehmensgrößen. Die Gewichtung der Einzeltitel berücksichtigt die UCITS-Vorgaben (5-10-40-Regel). Wöchentliche Anpassungen stellen sicher, dass Trendumbrüche nicht verpasst werden.

Aktuell liegt der regionale Schwerpunkt bei US-Titeln (rund 60 %, -7%-Punkte YoY), gefolgt von deutschen Aktien mit 26 % (+9%-Punkte YoY). Bei den Sektoren dominieren Informationstechnologie (38%) und Industrie (21%). Unter den größten Positionen finden sich Nvidia, Rheinmetall, Palantir und Siemens Energy – Beispiele, die zeigen, dass Top-Investoren früh auf Trends wie Künstliche Intelligenz oder Verteidigung gesetzt haben.

Seit Auflage am 2. Februar 2022 konnte der Fonds eine Wertentwicklung von +93 % (+19,8 % p.a.) erzielen und liegt damit deutlich vor der Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Welt (Stand: 26.09.25). Die 3-Jahres-Performance liegt bei +123 %, begleitet von einem 5-Sterne-Rating bei Morningstar und FWW.