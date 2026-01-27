OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird

Krypto im Alltag zu nutzen, scheitert oft nicht an der Akzeptanz, sondern an der Umsetzung. Viele Krypto-Karten machen das Bezahlen unnötig kompliziert. Du musst erst manuell konvertieren, dann aufladen, mehrere Apps nutzen und am Ende stehen hohe Gebühren und viel Intransparenz.

Die OKX Card setzt bewusst auf einen anderen Ansatz: einfaches Bezahlen und zwar direkt mit Stablecoins.