OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
- Direkt bezahlen mit Stablecoins (USDC, USDG) – keine manuelle Umwandlung, kein Vorab-Aufladen der Karte
- Keine Karten- oder Transaktionsgebühren, nur 0,4 % transparenter Markt-Spread bei Fiat-Umwandlung
- Eigenes Wallet statt Verwahrkonto: Deine Krypto-Assets bleiben bis zur Zahlung in deinem Besitz
- Mastercard-Akzeptanz weltweit, optimiert für den europäischen Alltag
- Launch-Aktion: Erhöhtes Cashback ohne Staking oder Lock-ups (zeitlich begrenzt)
- Reguliert in Europa: OKX Europe ist MiCAR-lizenziert
Kurz gesagt: Die OKX Card bringt „Tap to Pay“ in die Krypto-Welt – einfach, transparent und alltagstauglich.
Krypto im Alltag zu nutzen, scheitert oft nicht an der Akzeptanz, sondern an der Umsetzung. Viele Krypto-Karten machen das Bezahlen unnötig kompliziert. Du musst erst manuell konvertieren, dann aufladen, mehrere Apps nutzen und am Ende stehen hohe Gebühren und viel Intransparenz.
Die OKX Card setzt bewusst auf einen anderen Ansatz: einfaches Bezahlen und zwar direkt mit Stablecoins.
Direkt ausgeben statt vorher umwandeln
Mit der OKX Card lassen sich Stablecoins wie USDC oder USDG direkt aus dem OKX Pay-Konto ausgeben. Eine vorherige Umwandlung in Euro oder ein manuelles Top-up ist nicht nötig. Bezahlen kannst du überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird – online, im stationären Handel, in Europa und weltweit. Es gibt keine Überraschungen durch verdeckte Umrechnungen oder unklare Abrechnungen im Hintergrund.
Gebührenfrei – mit klar ausgewiesenem Spread
OKX verzichtet vollständig auf:
- Kartentransaktionsgebühren
- Fremdwährungsgebühren
- Aufladegebühren
Beim Bezahlen erfolgt lediglich eine Fiat-Umwandlung mit einem marktüblichen Spread von 0,4 %. Mehr nicht. Andere Anbieter werben zwar mit „keinen Gebühren“, verdienen jedoch über FX-Aufschläge oder Konvertierungen. OKX setzt stattdessen auf Transparenz ohne Fußnoten.
Smart Wallet statt Verwahrkonto
Ein zentraler Unterschied zu vielen Wettbewerbern: Die OKX Card ist nicht mit einem klassischen Custodial-Exchange-Konto, sondern mit einer Smart Wallet (eigenem Wallet) verbunden.
Das bedeutet: Deine Krypto-Assets bleiben bis zum Moment der Zahlung in deinem Besitz. Erst beim Bezahlvorgang erfolgt die notwendige Umwandlung – nicht früher.
Cashback ohne Staking oder Lock-ups
Viele Krypto-Karten knüpfen Vorteile an Bedingungen:
- Staking von Token
- sinkende Cashback-Raten
- aggressive Obergrenzen
Die OKX Card verfolgt einen anderen Ansatz. Alles ist einfach, transparent und fair.
Zum Launch gibt es zusätzlich noch für begrenzte Zeit erhöhtes Cashback auf berechtigte Zahlungen und zwar ohne Staking, ohne Kapitalbindung. Die Rewards werden zeitnah gutgeschrieben und in Krypto ausgezahlt. Das Angebot ist zeitlich limitiert.
Für Europa gemacht
Die OKX Card wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt:
- OKX Europe ist MiCAR-lizenziert im EWR
- Zahlungsabwicklung über Mastercard
- Konzipiert für den täglichen Gebrauch – online und im Geschäft
Hinweis: Die Karte selbst ist nicht MiCAR-lizenziert, OKX Europe als Anbieter jedoch schon.
Fazit: Krypto, wie es eigentlich gedacht war
Die OKX Card zeigt, dass Krypto nicht kompliziert sein muss, um im Alltag zu funktionieren.
Kein Vorab-Umwandeln, keine versteckten Gebühren, kein Lock-up – sondern direktes Bezahlen mit Stablecoins, volle Kontrolle über die eigenen Assets und eine Karte, die einfach überall akzeptiert wird.
Wenn du Krypto nicht nur halten, sondern tatsächlich nutzen willst, ist die OKX Card die Karte der Wahl.
